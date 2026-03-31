Как выехать за границу на чужом авто

Водителям напомнили о порядке выезда за границу на транспортных средствах. Разъяснения обнародовали в Главный сервисный центр МВД.

Какие авто допускаются

Для пересечения границы транспортное средство должно соответствовать базовым требованиям:

наличие свидетельства о регистрации

номерные знаки с латинскими буквами

Эти правила соответствуют международным нормам и являются обязательными для всех водителей.

Если за рулем не владелец

Отдельную процедуру предусмотрено для случаев, когда авто использует другое лицо. Владелец может разрешить пользование транспортом, но для выезда за границу этого недостаточно. Необходимо оформить отдельное свидетельство о регистрации на имя водителя.

Для этого:

подается заявление

оформляется новый документ в сервисном центре

оригинальное свидетельство владельца временно изымается

Фактически речь идет о временной перерегистрации транспортного средства.

Какие документы нужны

Для оформления необходимо предоставить:

паспорт или ID-карту

идентификационный код

свидетельство о регистрации авто

заявление владельца

доверенность, если действует представитель

платежные документы

Отсутствие любого из документов может стать основанием для отказа.

Когда могут отказать

В предоставлении услуги отказывают в двух основных случаях:

неполный пакет документов

наличие ограничений в государственных реестрах

Речь идет, в частности, об арестах, запретах или других юридических обременениях.

После возвращения

Свидетельство, оформленное для выезда за границу, имеет временный характер.

После возвращения в Украину водитель обязан:

в течение 10 дней вернуть документ

получить обратно основное свидетельство владельца

Игнорирование этого требования может создать дополнительные юридические проблемы.

Что вызывает вопросы

Несмотря на формальную понятность процедуры, на практике она выглядит сложной:

требуется личное обращение в сервисный центр

оформление дополнительного документа

временное изъятие основного свидетельства

Все это создает дополнительную нагрузку для водителей и на сами сервисные центры МВД, особенно в случаях краткосрочных поездок.

Вывод

Формально правила являются четкими, но не всегда удобными:

выезд за границу возможен только с полным пакетом документов

для не владельцев действует отдельная процедура

нарушение сроков или требований может иметь последствия

Для водителей это означает одно, к поездке за границу стоит готовиться заранее, иначе даже формальные детали могут стать причиной проблем на границе.