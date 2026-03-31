Як виїхати за кордон на чужому авто

Водіям нагадали про порядок виїзду за кордон на транспортних засобах. Роз’яснення оприлюднили у Головний сервісний центр МВС.

Які авто допускаються

Для перетину кордону транспортний засіб повинен відповідати базовим вимогам:

наявність свідоцтва про реєстрацію

номерні знаки з латинськими літерами

Ці правила відповідають міжнародним нормам і є обов’язковими для всіх водіїв.

Якщо за кермом не власник

Окрему процедуру передбачено для випадків, коли авто використовує інша особа. Власник може дозволити користування транспортом, але для виїзду за кордон цього недостатньо. Необхідно оформити окреме свідоцтво про реєстрацію на ім’я водія.

Для цього:

подається заява

оформлюється новий документ у сервісному центрі

оригінальне свідоцтво власника тимчасово вилучається

Фактично мова йде про тимчасову перереєстрацію транспортного засобу.

Які документи потрібні

Для оформлення необхідно надати:

паспорт або ID-картку

ідентифікаційний код

свідоцтво про реєстрацію авто

заяву власника

довіреність, якщо діє представник

платіжні документи

Відсутність будь-якого з документів може стати підставою для відмови.

Коли можуть відмовити

У наданні послуги відмовляють у двох основних випадках:

неповний пакет документів

наявність обмежень у державних реєстрах

Йдеться, зокрема, про арешти, заборони або інші юридичні обтяження.

Після повернення

Свідоцтво, оформлене для виїзду за кордон, має тимчасовий характер.

Після повернення в Україну водій зобов’язаний:

протягом 10 днів повернути документ

отримати назад основне свідоцтво власника

Ігнорування цієї вимоги може створити додаткові юридичні проблеми.

Що викликає питання

Попри формальну зрозумілість процедури, на практиці вона виглядає складною:

потрібне особисте звернення до сервісного центру

оформлення додаткового документа

тимчасове вилучення основного свідоцтва

Усе це створює додаткове навантаження для водіїв та н самі сервісні центри МВС, особливо у випадках короткострокових поїздок.

Висновок

Формально правила є чіткими, але не завжди зручними:

виїзд за кордон можливий лише з повним пакетом документів

для не власників діє окрема процедура

порушення строків або вимог може мати наслідки

Для водіїв це означає одне, до поїздки за кордон варто готуватися заздалегідь, інакше навіть формальні деталі можуть стати причиною проблем на кордоні.