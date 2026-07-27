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Как выглядит самый узкий автомобиль в мире от итальянского мастера: видео

Итальянец Андреа Марацци создал необычный одноместный автомобиль на базе хэтчбека Fiat Panda 1993 года выпуска. Конструктор уменьшил ширину оригинального автомобиля примерно до трети от начального размера – примерно до 50 см, что делает его чуть шире человека, который им управляет.
В Италии создали узкий Fiat Panda шириной 50 см с электродвигателем.

ФОТО: Carscoops|

Уникальная Fiat Panda 1993 года шириной в 50 сантиметров.

Данила Северенчук
logo27 июля, 15:20
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Несмотря на экстремально узкие пропорции и визуальный эффект, похожий на обработку в графическом редакторе, этот автомобиль полностью функционален и способен передвигаться, пишет Carscoops. Уникальное транспортное средство рассчитано только на одного пассажира посредине, а на передней части кузова хватило места только для одной фары.

Особенности разработки и технические характеристики

Создание микроавтомобиля длилось около года и производилось преимущественно вручную с использованием донорской Fiat Panda 1993 года. Автор стремился создать не статический экспонат, а полноценную управляемую машину, которая сохранит характер и узнаваемый профиль оригинальной модели.

Значительная часть деталей хэтчбека, начальная ширина которого составляла 1460 миллиметров, была сохранена и адаптирована: крыша, двери, колеса и многие другие элементы вошли в финальную конструкцию. Если рассматривать автомобиль чисто в профиль, то его можно спутать со стандартной серийной версией.

Оригинальный бензиновый двигатель внутреннего сгорания не поместился в узком подкапотном пространстве, поэтому его заменили компактным электрическим силовым агрегатом, питающимся от двух 12-вольтовых аккумуляторов. Максимальная скорость электромобиля составляет около 15 км/ч, что делает его пригодным для показов, но не для езды по дорогам общего пользования.

Публичный дебют и претензия на мировой рекорд

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