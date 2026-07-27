Как выглядит самый узкий автомобиль в мире от итальянского мастера: видео

ФОТО: Carscoops|
Уникальная Fiat Panda 1993 года шириной в 50 сантиметров.
Несмотря на экстремально узкие пропорции и визуальный эффект, похожий на обработку в графическом редакторе, этот автомобиль полностью функционален и способен передвигаться, пишет Carscoops. Уникальное транспортное средство рассчитано только на одного пассажира посредине, а на передней части кузова хватило места только для одной фары.
Особенности разработки и технические характеристики
Создание микроавтомобиля длилось около года и производилось преимущественно вручную с использованием донорской Fiat Panda 1993 года. Автор стремился создать не статический экспонат, а полноценную управляемую машину, которая сохранит характер и узнаваемый профиль оригинальной модели.
Значительная часть деталей хэтчбека, начальная ширина которого составляла 1460 миллиметров, была сохранена и адаптирована: крыша, двери, колеса и многие другие элементы вошли в финальную конструкцию. Если рассматривать автомобиль чисто в профиль, то его можно спутать со стандартной серийной версией.
Оригинальный бензиновый двигатель внутреннего сгорания не поместился в узком подкапотном пространстве, поэтому его заменили компактным электрическим силовым агрегатом, питающимся от двух 12-вольтовых аккумуляторов. Максимальная скорость электромобиля составляет около 15 км/ч, что делает его пригодным для показов, но не для езды по дорогам общего пользования.
Публичный дебют и претензия на мировой рекорд
- Автомобиль впервые продемонстрировали публично на выставке Fiat Panda в Пандино, посвященной популярной городской модели бренда. Необычная конструкция привлекла большое внимание посетителей мероприятия.
- Андреа Марацци, в наработке которого также есть проект монстр-трака Panda, претендует на официальное признание своего творения в Книге рекордов Гиннеса как самого узкого действующего автомобиля в мире.