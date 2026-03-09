Fiat готовит новое поколение Argo с дизайном от Grande Panda

Недавно фотошпионы запечатлели на камеру Carscoops зафиксировали замаскированный прототип модели, проходящий зимние испытания. Несмотря на плотный камуфляж, пропорции кузова, форма светотехники и общая архитектура намекают на тесное родство с новой Grande Panda, отмечает Auto24.

Читайте также: Дизайнерский Fiat Topolino XS - купе, родстер и открытый EV в одном кузове

Новый дизайн: хэтчбек с кроссоверными чертами

Текущее поколение Fiat Argo дебютировало еще в 2017 году, а в 2022-м модель пережила рестайлинг. Автомобиль разделяет техническую базу с седаном Fiat Cronos и кроссоверами Fiat Pulse и Fiat Fastback. Однако новое поколение пойдет по другому пути. По предварительным данным, Fiat полностью изменит дизайн, использовав стилистику новой Fiat Grande Panda.

Патентные изображения, поданные в Национальный институт промышленной собственности Бразилии, показывают, что автомобиль почти повторяет европейскую Panda. В то же время некоторые детали упростят, чтобы сохранить доступную цену: в базовых версиях ожидаются галогенные фары, стальные колесные диски и простой интерьер без большого дисплея. Более дорогие комплектации получат LED-светотехнику, легкосплавные диски и цифровую панель приборов.

Также интересно: Семейный Fiat Qubo покажут на автосалоне в Брюсселе

Платформа Stellantis и новые технологии

Новый Fiat Argo будет построен на архитектуре Smart Car концерна Stellantis. Эту же платформу уже используют в частности Fiat Grande Panda, Citroën C3/C3 Aircross и Opel Frontera. В Европе эти модели оснащаются 1,2-литровым турбодвигателем, который доступен как в обычной бензиновой версии, так и с мягкой гибридной системой. Для Южной Америки инженеры подготовят другие силовые агрегаты, адаптированные к местным условиям и типам топлива.

По предварительной информации, базовые версии нового Fiat Argo получат 1,0-литровый атмосферный трехцилиндровый двигатель с технологией Flex Fuel, который может работать как на бензине, так и на этаноле. В нынешней конфигурации такой мотор развивает 72–77 л.с., что подчеркивает бюджетное позиционирование модели. Также ожидается более мощная версия с турбодвигателем на 1.0 литра и 12-вольтовой мягкой гибридной системой примерно на 125–130 “лошадей”. Независимо от двигателя, автомобиль останется переднеприводным.

Когда появится новый Argo

Премьера нового поколения Fiat Argo в Южной Америке ожидается в ближайшие месяцы. Интересно, что новинка не сразу заменит текущую модель. По информации инсайдеров, обе версии будут продаваться параллельно. Старую модель, вероятно, переименуют в Argo Urban и оставят в качестве более доступного стартового варианта.

Читайте также: Fiat готовит к дебюту новый фастбэк-кроссовер: первые фото

Большие планы Fiat для Бразилии

Обновление модельного ряда не ограничится только новым Argo. В ближайшие годы Fiat планирует значительно расширить линейку автомобилей в регионе. Среди будущих новинок - новое поколение пикапа Fiat Strada с несущим кузовом и кроссовер-фастбэк на базе Panda.