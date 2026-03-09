Fiat готує нове покоління Argo з дизайном від Grande Panda

Нещодавно фотошпигуни Carscoops зафіксували замаскований прототип моделі, що проходить зимові випробування. Попри щільний камуфляж, пропорції кузова, форма світлотехніки та загальна архітектура натякають на тісну спорідненість із новою Grande Panda, зазначає Auto24.

Новий дизайн: хетчбек із кросоверними рисами

Поточне покоління Fiat Argo дебютувало ще у 2017 році, а у 2022-му модель пережила рестайлінг. Автомобіль поділяє технічну базу з седаном Fiat Cronos та кросоверами Fiat Pulse і Fiat Fastback. Однак нове покоління піде іншим шляхом. За попередніми даними, Fiat повністю змінить дизайн, використавши стилістику нової Fiat Grande Panda.

Патентні зображення, подані до Національного інституту промислової власності Бразилії, показують, що автомобіль майже повторює європейську Panda. Водночас деякі деталі спростять, щоб зберегти доступну ціну: у базових версіях очікуються галогенні фари, сталеві колісні диски й простий інтер’єр без великого дисплея. Більш дорогі комплектації отримають LED-світлотехніку, легкосплавні диски та цифрову панель приладів.

Платформа Stellantis і нові технології

Новий Fiat Argo буде побудований на архітектурі Smart Car концерну Stellantis. Цю ж платформу вже використовують зокрема Fiat Grande Panda, Citroën C3/C3 Aircross та Opel Frontera. У Європі ці моделі оснащуються 1,2-літровим турбодвигуном, який доступний як у звичайній бензиновій версії, так і з м’якою гібридною системою. Для Південної Америки інженери підготують інші силові агрегати, адаптовані до місцевих умов і типів палива.

За попередньою інформацією, базові версії нового Fiat Argo отримають 1,0-літровий атмосферний трициліндровий двигун з технологією Flex Fuel, який може працювати як на бензині, так і на етанолі. У нинішній конфігурації такий мотор розвиває 72–77 к.с., що підкреслює бюджетне позиціювання моделі. Також очікується більш потужна версія з турбодвигуном на 1.0 літра й 12-вольтовою м’якою гібридною системою приблизно на 125–130 “коней”. Незалежно від двигуна, автомобіль залишиться передньопривідним.

Коли з’явиться новий Argo

Прем’єра нового покоління Fiat Argo у Південній Америці очікується в найближчі місяці. Цікаво, що новинка не одразу замінить поточну модель. За інформацією інсайдерів, обидві версії продаватимуться паралельно. Стару модель, ймовірно, перейменують на Argo Urban і залишать у ролі доступнішого стартового варіанту.

Великі плани Fiat для Бразилії

Оновлення модельного ряду не обмежиться лише новим Argo. У найближчі роки Fiat планує значно розширити лінійку автомобілів у регіоні. Серед майбутніх новинок — нове покоління пікапа Fiat Strada з несучим кузовом й кросовер-фастбек на базі Panda.