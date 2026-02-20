Дизайнерський Fiat Topolino XS — купе, родстер і відкритий EV в одному кузові

Дизайнер Wini Camacho презентував цифровий концепт Fiat Topolino XS, який розвиває ідею міського мікро-електромобіля. Проєкт показує, яким може бути транспорт для щільних мегаполісів — компактним, модульним і максимально гнучким у використанні, пише Авто24.

Також цікаво підрозділ VW показав концепт, що змінює колір

Три формати в одному кузові

Головна особливість Topolino XS — система «три в одному». Водій може змінювати конфігурацію кузова: залишити закритий варіант як купе, перетворити авто на родстер або повністю зняти дах і вітрове скло, отримавши відкритий мінікар.

Фактично це одна платформа для різних сценаріїв — від щоденної поїздки містом до літньої прогулянки набережною.

Компактність на межі класу

Довжина автомобіля становить близько 2,4 метра, ширина — 1,4 метра. Це навіть компактніше за серійний Fiat Topolino, який уже продається в Європі як електричний квадрицикл.

Такий формат означає просте паркування, мінімальні витрати енергії та орієнтацію виключно на міський трафік. За задумом, електромобіль оснащений компактною батареєю з можливістю зарядки від звичайної побутової мережі.

Незвичне кермо та цифровий інтер’єр

Інтер’єр отримав нестандартне рішення — центральний нерухомий модуль керма. На відміну від традиційної конструкції, цифровий дисплей, сигнал і системи безпеки залишаються фіксованими, навіть коли односпицеве кермо обертається.

Центральний екран також нерухомий. Це підкреслює футуристичний характер концепту та орієнтацію на цифрову екосистему.

Smart-функції та модульний багаж

Topolino XS передбачає інтеграцію зі смартфоном. Водій може отримувати віддалений доступ до автомобіля, керувати функціями та контролювати стан батареї.

Цікаве рішення — кругла валіза-візок, яку можна інтегрувати у задню частину кузова для збільшення багажного простору. Для настільки компактного формату це спроба додати практичності без збільшення габаритів.

Також цікаво Hyundai переглядає дизайн своїх моделей

Чи має концепт серійні перспективи

Наразі Topolino XS — це дизайнерська візія, а не підтверджений проєкт від Fiat. Однак інтерес до ультракомпактних електромобілів у Європі зростає, особливо в сегменті квадроциклів та міських EV.

Подібні концепти демонструють, що майбутня мобільність може бути не лише електричною, а й максимально гнучкою — з можливістю адаптації під стиль життя власника.

Для українських міст, де питання паркування й економії пального стає дедалі гострішим, формат 2,4-метрового електромобіля з домашньою зарядкою виглядає доволі логічним. Інше питання — чи готовий ринок до настільки радикального мінімалізму.