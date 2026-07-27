Як виглядає найвужчий автомобіль у світі від італійського майстра: відео

Попри екстремально вузькі пропорції та візуальний ефект, схожий на обробку в графічному редакторі, цей автомобіль повністю функціональний і здатен пересуватися власним ходом, повідомляє Carscoops. Унікальний транспортний засіб розрахований лише на одного пасажира посередині, а на передній частині кузова вистачило місця тільки для однієї фари.

Особливості розробки та технічні характеристики

Створення мікроавтомобіля тривало близько року і виконувалося переважно вручну з використанням донорської Fiat Panda 1993 року. Автор прагнув створити не статичний експонат, а повноцінну керовану машину, яка збереже характер і впізнаваний профіль оригінальної моделі.

Значна частина деталей хетчбека, початкова ширина якого становила 1460 міліметрів, була збережена та адаптована: дах, двері, колеса та багaто інших елементів увійшли до фінальної конструкції. Якщо розглядати автомобіль суто у профіль, його можна сплутати зі стандартною серійною версією.

Оригінальний бензиновий двигун внутрішнього згоряння не помістився у вузькому підкапотному просторі, тому його замінили на компактний електричний силовий агрегат, що живиться від двох 12-вольтових акумуляторів. Максимальна швидкість електромобіля становить близько 15 км/год, що робить його придатним для демонстраційних показів, але не для їзди дорогами загального користування.

Публічний дебют та претензія на світовий рекорд