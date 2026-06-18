Как за 44 года водительского стажа не получить ни одного штрафа

В городе Черноморск Одесской области 89-летний моряк и заслуженный работник транспорта Украины Станислав Незавитин обратился в сервисный центр МВД за восстановлением водительского удостоверения. Несмотря на почтенный возраст, мужчина продолжает активно управлять автомобилем и остается примером дисциплинированного вождения.

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Своё первое водительское удостоверение Станислав Яковлевич получил ещё 44 года назад. За это время он преодолел тысячи километров и управлял транспортными средствами различных категорий. Особенно впечатляет то, что за весь этот период водитель не допустил ни одного нарушения правил дорожного движения.

Для получения услуги мужчина воспользовался терминалом самообслуживания и заранее записался в сервисный центр МВД в Черноморске. В назначенное время он успешно восстановил водительское удостоверение и высоко оценил уровень современного сервиса.

Как изменился сервис за 44 года

“Приятно видеть, как меняются государственные услуги. Всё организовано понятно, современно и с уважением к людям”, — отметил Станислав Незавитин после получения нового документа. В знак благодарности за качественное обслуживание мужчина подарил сотрудникам сервисного центра свою книгу.

Станислав Незавитин имеет богатую профессиональную биографию. Он прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания, стал первым капитаном морского порта «Южный» и возглавлял Ассоциацию морских капитанов Одессы. За свою деятельность был награждён более чем 50 государственными и ведомственными наградами, а также удостоен орденов « “» и за заслуги «” » II и III степеней.

В сервисном центре МВД отмечают, что история Станислава Незавитина является ярким примером ответственного отношения к безопасности дорожного движения и соблюдения законодательства. Более четырёх десятилетий без единого нарушения ПДД свидетельствуют о высоком уровне водительской культуры и уважении к другим участникам дорожного движения.

Как восстановить утерянные “права”

Напомним, восстановить водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД по предварительной записи, а также онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія. В период действия “военного положения” медицинская справка для восстановления документа не является обязательной.