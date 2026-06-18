Як за 44 роки водійського стажу не отримати жодного штрафу

У місті Чорноморськ Одеської області 89-річний моряк і заслужений працівник транспорту України Станіслав Незавітін звернувся до сервісного центру МВС для відновлення посвідчення водія. Попри поважний вік, чоловік продовжує активно керувати автомобілем та залишається прикладом дисциплінованого водіння.

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Своє перше посвідчення водія Станіслав Якович отримав ще 44 роки тому. За цей час він подолав тисячі кілометрів та керував транспортними засобами різних категорій. Особливо вражає те, що за весь цей період водій не допустив жодного порушення правил дорожнього руху.

Для отримання послуги чоловік скористався терміналом самообслуговування та заздалегідь записався до сервісного центру МВС у Чорноморську. У призначений час він успішно відновив посвідчення водія та високо оцінив рівень сучасного сервісу.

Як змінився сервіс за 44 роки

“Приємно бачити, як змінюються державні сервіси. Усе організовано зрозуміло, сучасно та з повагою до людей”, — зазначив Станіслав Незавітін після отримання нового документа. На знак вдячності за якісне обслуговування чоловік подарував працівникам сервісного центру власну книгу.

Станіслав Незавітін має багату професійну біографію. Він пройшов шлях від матроса до капітана далекого плавання, став першим капітаном морського порту Південний та очолював Асоціацію морських капітанів Одеси. За свою діяльність був нагороджений понад 50 державними та відомчими нагородами, а також удостоєний орденів “За заслуги” ІІ та ІІІ ступенів.

У сервісному центрі МВС наголошують, що історія Станіслава Незавітіна є яскравим прикладом відповідального ставлення до безпеки дорожнього руху та дотримання законодавства. Понад чотири десятиліття без жодного порушення ПДР демонструють високий рівень водійської культури та поваги до інших учасників дорожнього руху.

Як відновити втарчені “права”

Нагадаємо, відновити посвідчення водія можна в будь-якому сервісному центрі МВС за попереднім записом, а також онлайн через Кабінет водія або застосунок “Дія”. Під час дії “воєнного стану” медична довідка для відновлення документа не є обов’язковою.