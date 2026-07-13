Какие детали в подержанных электромобилях является причиной самого дорогого ремонта

Исследование, проведенное компанией Warrantywise на основе данных, собранных в Великобритании, показывает, что водители подержанного электромобиля гораздо чаще сталкиваются с обычными механическими и электрическими неисправностями, чем с выходом из строя дорогостоящего аккумуляторного блока, пишет Carscoops.

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Фактически, самые большие проблемы с надежностью электромобилей связаны с теми же узлами, что и в автомобилях с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Общие электрические сбои, проблемы с подвеской и даже износ 12-вольтовой батареи возникают в разы чаще. В то же время основной высоковольтный аккумулятор, расположенный под полом машины, вообще не вошел в список пяти самых распространенных неисправностей.

Наиболее распространенные неисправности: электрооборудование и подвеска

Во главе списка гарантийных претензий стоят мелкие и общие электрические неисправности, среди которых чаще всего фигурируют выходы из строя различных датчиков и систем центрального замка. Средняя стоимость устранения таких проблем колеблется в пределах от 810 до 900 фунтов стерлингов (примерно 1085-1205 долларов). Однако в зависимости от сложности поломки и модели автомобиля некоторые отдельные счета за ремонт превышали 3000 или даже 4000 фунтов стерлингов (4020-5350 долларов).

Элементы подвески, в частности поперечные рычаги, также заняли одно из лидирующих мест в рейтинге поломок. Средняя сумма заявки на ремонт ходовой части превысила 1200 фунтов стерлингов ($1600), а самая крупная единичная компенсация составила более 4100 фунтов стерлингов (5490 долларов).

Такая статистика напоминает о том, что даже без классического двигателя и коробки передач электромобиль имеет много традиционного оборудования, которое естественным образом изнашивается. Из-за значительного веса аккумуляторного блока подвеска электромобилей испытывает гораздо большую нагрузку, чем у бензиновых или дизельных аналогов.

Бортовое зарядное устройство как главная финансовая угроза

Единственным специфическим компонентом, характерным исключительно для электромобилей, который смог войти в пятерку самых распространенных проблем, стало встроенное бортовое зарядное устройство. Именно оно оказалось самым дорогостоящим видом регулярного ремонта. Статистика затрат на восстановление зарядного узла:

Средняя сумма, которую владельцы тратили на ремонт этого компонента, составляла 2160 фунтов стерлингов (2890 долларов).

Самая крупная отдельная зафиксированная гарантийная претензия на ремонт бортового зарядного устройства достигла целых 10 455 фунтов стерлингов ($14 000).

Эти цифры наглядно показывают, что, хотя такие поломки случаются сравнительно редко, в случае выхода из строя они способны нанести серьезный финансовый удар по бюджету владельца.

Реальная надежность высоковольтных батарей и динамика цен

Что касается главной батареи, то ее отсутствие в списке лидеров по количеству поломок свидетельствует о высокой надежности элементов питания. Кроме того, на аккумуляторы обычно распространяется значительно более длительная заводская гарантия, чем на остальное оборудование автомобиля. Несмотря на редкость таких случаев в базе данных, ремонт самой батареи остается очень дорогостоящим – когда неисправность все же возникала, средняя стоимость ее устранения превышала 6400 фунтов стерлингов (8570 долларов).

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Информация, собранная компанией Warrantywise, также показала, что средняя стоимость ремонтных работ для электромобилей выросла на 10,7% в период между 2024 и 2025 годами. Эта тенденция не связана напрямую с ухудшением качества самих машин. Главными факторами увеличения счетов стали общая инфляция, подорожание сервисных услуг, рост стоимости рабочей силы и цен на запасные части.

Стоит учитывать, что это исследование основано только на автомобилях, имеющих полисы от конкретной гарантийной компании, а не на всем автопарке. Тем не менее оно ясно доказывает, что потенциальным покупателям подержанного экотранспорта стоит больше обращать внимание на общее техническое состояние машины, чем бояться внезапного отказа аккумулятора.