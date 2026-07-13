Какие детали в подержанных электромобилях является причиной самого дорогого ремонта

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Nissan Leaf
Исследование, проведенное компанией Warrantywise на основе данных, собранных в Великобритании, показывает, что водители подержанного электромобиля гораздо чаще сталкиваются с обычными механическими и электрическими неисправностями, чем с выходом из строя дорогостоящего аккумуляторного блока, пишет Carscoops.
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Фактически, самые большие проблемы с надежностью электромобилей связаны с теми же узлами, что и в автомобилях с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Общие электрические сбои, проблемы с подвеской и даже износ 12-вольтовой батареи возникают в разы чаще. В то же время основной высоковольтный аккумулятор, расположенный под полом машины, вообще не вошел в список пяти самых распространенных неисправностей.
Наиболее распространенные неисправности: электрооборудование и подвеска
Во главе списка гарантийных претензий стоят мелкие и общие электрические неисправности, среди которых чаще всего фигурируют выходы из строя различных датчиков и систем центрального замка. Средняя стоимость устранения таких проблем колеблется в пределах от 810 до 900 фунтов стерлингов (примерно 1085-1205 долларов). Однако в зависимости от сложности поломки и модели автомобиля некоторые отдельные счета за ремонт превышали 3000 или даже 4000 фунтов стерлингов (4020-5350 долларов).
Элементы подвески, в частности поперечные рычаги, также заняли одно из лидирующих мест в рейтинге поломок. Средняя сумма заявки на ремонт ходовой части превысила 1200 фунтов стерлингов ($1600), а самая крупная единичная компенсация составила более 4100 фунтов стерлингов (5490 долларов).
Такая статистика напоминает о том, что даже без классического двигателя и коробки передач электромобиль имеет много традиционного оборудования, которое естественным образом изнашивается. Из-за значительного веса аккумуляторного блока подвеска электромобилей испытывает гораздо большую нагрузку, чем у бензиновых или дизельных аналогов.
Бортовое зарядное устройство как главная финансовая угроза
Единственным специфическим компонентом, характерным исключительно для электромобилей, который смог войти в пятерку самых распространенных проблем, стало встроенное бортовое зарядное устройство. Именно оно оказалось самым дорогостоящим видом регулярного ремонта. Статистика затрат на восстановление зарядного узла:
- Средняя сумма, которую владельцы тратили на ремонт этого компонента, составляла 2160 фунтов стерлингов (2890 долларов).
- Самая крупная отдельная зафиксированная гарантийная претензия на ремонт бортового зарядного устройства достигла целых 10 455 фунтов стерлингов ($14 000).
Эти цифры наглядно показывают, что, хотя такие поломки случаются сравнительно редко, в случае выхода из строя они способны нанести серьезный финансовый удар по бюджету владельца.
Реальная надежность высоковольтных батарей и динамика цен
Что касается главной батареи, то ее отсутствие в списке лидеров по количеству поломок свидетельствует о высокой надежности элементов питания. Кроме того, на аккумуляторы обычно распространяется значительно более длительная заводская гарантия, чем на остальное оборудование автомобиля. Несмотря на редкость таких случаев в базе данных, ремонт самой батареи остается очень дорогостоящим – когда неисправность все же возникала, средняя стоимость ее устранения превышала 6400 фунтов стерлингов (8570 долларов).
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Информация, собранная компанией Warrantywise, также показала, что средняя стоимость ремонтных работ для электромобилей выросла на 10,7% в период между 2024 и 2025 годами. Эта тенденция не связана напрямую с ухудшением качества самих машин. Главными факторами увеличения счетов стали общая инфляция, подорожание сервисных услуг, рост стоимости рабочей силы и цен на запасные части.
Стоит учитывать, что это исследование основано только на автомобилях, имеющих полисы от конкретной гарантийной компании, а не на всем автопарке. Тем не менее оно ясно доказывает, что потенциальным покупателям подержанного экотранспорта стоит больше обращать внимание на общее техническое состояние машины, чем бояться внезапного отказа аккумулятора.