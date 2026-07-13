Які деталі у вживаних електромобілях стають причиною найдорожчого ремонту

Дослідження, проведене компанією Warrantywise на основі зібраних у Великій Британії даних, демонструє, що водії вживаного електричного транспорту набагато частіше стикаються зі звичайними механічними та електричними несправностями, ніж із виходом із ладу дорогого акумуляторного блока, пише Carscoops.

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Фактично, найбільші проблеми з надійністю електромобілів пов'язані з тими самими вузлами, що й в автомобілях із традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Загальні електричні збої, проблеми з підвіскою і навіть зношення 12-вольтової батареї виникають у рази частіше. Водночас основний високовольтний акумулятор, розташований під підлогою машини, взагалі не увійшов до списку п'яти найпоширеніших несправностей.

Найпоширеніші несправності: електрика та підвіска

Очолюють список гарантійних претензій дрібні та загальні електричні несправності, серед яких найчастіше фігурують виходи з ладу різноманітних датчиків та систем центрального замка.

Середня вартість ліквідації таких проблем коливається в межах від 810 до 900 фунтів стерлінгів (приблизно 1085–1205 доларів). Проте залежно від складності поломки та моделі авто деякі окремі рахунки за ремонт перевищували 3000 або навіть 4000 фунтів стерлінгів (4020–5350 доларів).

Елементи підвіски, зокрема поперечні важелі, також посіли одне з чільних місць у рейтингу поломок. Середня сума заявки на ремонт ходової частини перевищила 1200 фунтів стерлінгів ($1600), а найбільша поодинока компенсація сягнула понад 4100 фунтів стерлінгів (5490 доларів).

Така статистика є нагадуванням про те, що навіть без класичного двигуна та коробки передач електромобіль має багато традиційного обладнання, яке природно зношується. Через значну вагу акумуляторного блока підвіска електричних машин зазнає значно більшого навантаження, ніж у бензинових чи дизельних аналогів.

Бортовий зарядний пристрій як головна фінансова загроза

Єдиним специфічним компонентом суто для електромобілів, який зміг потрапити до п'ятірки найпоширеніших проблем, став вбудований бортовий зарядний пристрій. Саме він виявився найдорожчим регулярним типом ремонту. Статистика витрат на відновлення зарядного вузла:

Середня сума, яку власники витрачали на ремонт цього компонента, становила 2160 фунтів стерлінгів (2890 доларів).

Найбільша окрема зафіксована гарантійна претензія за виправлення бортового зарядного пристрою досягла цілих 10 455 фунтів стерлінгів ($14 000).

Ці цифри наочно показуть, що хоча такі поломки трапляються порівняно нечасто, у разі виходу з ладу вони здатні завдати серйозного фінансового удару по бюджету власника.

Реальна надійність високовольтних батарей та динаміка цін

Що стосується головної батареї, то її відсутність у лідерах за кількістю поломок свідчить про високу надійність елементів живлення. Крім того, на акумулятори зазвичай діє значно довша заводська гарантія, ніж на решту обладнання автомобіля. Попри рідкість таких випадків у базі даних, ремонт самої батареї залишається дуже коштовним – коли несправність усе ж виникала, середня вартість її усунення перевищувала 6400 фунтів стерлінгів (8570 доларів).

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Зібрана компанією Warrantywise інформація також зафіксувала, що середня вартість ремонтних робіт для електромобілів зросла на 10,7% у період між 2024 і 2025 роками. Ця тенденція не пов'язана безпосередньо з погіршенням якості самих машин. Головними факторами збільшення рахунків стали загальна інфляція, подорожчання сервісних послуг, зростання вартості робочої сили та цін на запасні частини.

Варто враховувати, що це дослідження базується лише на автівках, які мають поліси від конкретної гарантійної компанії, а не на всьому автопарку. Проте воно чітко доводить, що потенційним покупцям вживаного екотранспорту варто більше зважати на загальний технічний стан машини, ніж боятися раптової відмови акумулятора.