Какие авто из Китая заказывают украинцы

BYD Leopard 3
В апреле 2026 года украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Как сообщает Укравтопром, это лишь на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из общего количества 1076 автомобилей были новыми (+4%), тогда как сегмент подержанных авто китайского происхождения сократился сразу на 21% - до 176 единиц.
Электромобили больше не доминируют
Самой заметной тенденцией апреля стало резкое падение доли электромобилей среди китайских авто. Если в прошлом году BEV-модели занимали 82% сегмента, то сейчас - только 46,1%.
Зато существенно возросла популярность гибридов, которые уже охватывают 30% рынка китайских авто в Украине. Доля бензиновых моделей составляет 19,6%, дизельных - 4,1%, а автомобили с ГБО остаются почти незаметными - лишь 0,2%.
Самые популярные новые авто из Китая
Лидером среди новых китайских моделей стал BYD Sea Lion 06 - в апреле украинцы приобрели 102 таких автомобиля.
В пятерку самых популярных также вошли:
- BYD Leopard 3 - 96 ед.
- BYD Song L - 94 ед.
- MG ZS - 52 ед.
- Chery Tiggo 4 - 51 ед.
Фактически сегмент продолжает контролировать BYD, который последние два года активно наращивает присутствие в Украине.
Подержанные китайские авто: рынок пока небольшой
В сегменте подержанных автомобилей китайского происхождения также лидирует BYD. Самой популярной моделью стал BYD Song L с результатом 22 авто.
Далее расположились:
- Buick Envision - 15 ед.
- Kia EV5 - 9 ед.
- BYD Sea Lion 05 - 8 ед.
- BYD Song Plus - 7 ед.
Почему украинцы стали меньше покупать китайские электромобили
Падение доли электрокаров среди авто из Китая может свидетельствовать об изменении структуры спроса. Украинские покупатели все чаще обращают внимание на гибриды и бензиновые модели из-за нестабильной энергосистемы, проблемы с зарядной инфраструктурой и сложности зимней эксплуатации электромобилей. Далось в знаки и повышение налогов на электромобили.
Еще один фактор - стремительный рост количества китайских гибридов нового поколения. Многие модели BYD, Chery и других брендов предлагают большой запас хода, низкий расход топлива и отсутствие зависимости от зарядных станций. Именно поэтому гибриды сейчас выглядят для многих украинцев компромиссом между классическим ДВС и полным электроприводом.
В то же время китайские бренды продолжают агрессивно наращивать присутствие на украинском рынке. Если еще несколько лет назад покупатели относились к таким авто осторожно, то сегодня BYD, MG и Chery уже фактически конкурируют с корейскими и японскими производителями в сегменте доступных кроссоверов и электромобилей.