Какие авто из Китая заказывают украинцы

В апреле 2026 года украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Как сообщает Укравтопром, это лишь на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего количества 1076 автомобилей были новыми (+4%), тогда как сегмент подержанных авто китайского происхождения сократился сразу на 21% - до 176 единиц.

Электромобили больше не доминируют

Самой заметной тенденцией апреля стало резкое падение доли электромобилей среди китайских авто. Если в прошлом году BEV-модели занимали 82% сегмента, то сейчас - только 46,1%.

Зато существенно возросла популярность гибридов, которые уже охватывают 30% рынка китайских авто в Украине. Доля бензиновых моделей составляет 19,6%, дизельных - 4,1%, а автомобили с ГБО остаются почти незаметными - лишь 0,2%.

Самые популярные новые авто из Китая

Лидером среди новых китайских моделей стал BYD Sea Lion 06 - в апреле украинцы приобрели 102 таких автомобиля.

В пятерку самых популярных также вошли:

BYD Leopard 3 - 96 ед. BYD Song L - 94 ед. MG ZS - 52 ед. Chery Tiggo 4 - 51 ед.

Фактически сегмент продолжает контролировать BYD, который последние два года активно наращивает присутствие в Украине.

Подержанные китайские авто: рынок пока небольшой

В сегменте подержанных автомобилей китайского происхождения также лидирует BYD. Самой популярной моделью стал BYD Song L с результатом 22 авто.

Далее расположились:

Buick Envision - 15 ед. Kia EV5 - 9 ед. BYD Sea Lion 05 - 8 ед. BYD Song Plus - 7 ед.

Почему украинцы стали меньше покупать китайские электромобили

Падение доли электрокаров среди авто из Китая может свидетельствовать об изменении структуры спроса. Украинские покупатели все чаще обращают внимание на гибриды и бензиновые модели из-за нестабильной энергосистемы, проблемы с зарядной инфраструктурой и сложности зимней эксплуатации электромобилей. Далось в знаки и повышение налогов на электромобили.

Еще один фактор - стремительный рост количества китайских гибридов нового поколения. Многие модели BYD, Chery и других брендов предлагают большой запас хода, низкий расход топлива и отсутствие зависимости от зарядных станций. Именно поэтому гибриды сейчас выглядят для многих украинцев компромиссом между классическим ДВС и полным электроприводом.

В то же время китайские бренды продолжают агрессивно наращивать присутствие на украинском рынке. Если еще несколько лет назад покупатели относились к таким авто осторожно, то сегодня BYD, MG и Chery уже фактически конкурируют с корейскими и японскими производителями в сегменте доступных кроссоверов и электромобилей.