Які авто з Китаю замовляють українці

У квітні 2026 року українці придбали 1252 легкові автомобілі, ввезені з Китаю. Як повідомляє Укравтопром, це лише на 0,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості 1076 автомобілів були новими (+4%), тоді як сегмент вживаних авто китайського походження скоротився одразу на 21% — до 176 одиниць.

Електромобілі більше не домінують

Найпомітнішою тенденцією квітня стало різке падіння частки електромобілів серед китайських авто. Якщо торік BEV-моделі займали 82% сегмента, то зараз — лише 46,1%.

Натомість суттєво зросла популярність гібридів, які вже охоплюють 30% ринку китайських авто в Україні. Частка бензинових моделей становить 19,6%, дизельних — 4,1%, а автомобілі з ГБО залишаються майже непомітними — лише 0,2%.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Лідером серед нових китайських моделей став BYD Sea Lion 06 — у квітні українці придбали 102 таких автомобілі.

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:

BYD Leopard 3 — 96 од. BYD Song L — 94 од. MG ZS — 52 од. Chery Tiggo 4 — 51 од.

Фактично сегмент продовжує контролювати BYD, який останні два роки активно нарощує присутність в Україні.

Вживані китайські авто: ринок поки невеликий

У сегменті вживаних автомобілів китайського походження також лідирує BYD. Найпопулярнішою моделлю став BYD Song L із результатом 22 авто.

Далі розташувалися:

Buick Envision — 15 од. Kia EV5 — 9 од. BYD Sea Lion 05 — 8 од. BYD Song Plus — 7 од.

Чому українці почали менше купувати китайські електромобілі

Падіння частки електрокарів серед авто з Китаю може свідчити про зміну структури попиту. Українські покупці дедалі частіше звертають увагу на гібриди та бензинові моделі через нестабільну енергосистему, проблеми із зарядною інфраструктурою та складнощі зимової експлуатації електромобілів. Далось в знаки і підвищення податків на електромобілі.

Ще один фактор — стрімке зростання кількості китайських гібридів нового покоління. Багато моделей BYD, Chery та інших брендів пропонують великий запас ходу, низьку витрату пального та відсутність залежності від зарядних станцій. Саме тому гібриди зараз виглядають для багатьох українців компромісом між класичним ДВЗ та повним електроприводом.