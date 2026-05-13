В Україні показали найрозкішніше китайське авто Zeekr 9X за $145 тисяч

У Києві 12 травня на виставці AutoTechService / ComAutoTrans 2026 офіційний дистриб’ютор бренду Zeekr в Україні, компанія ТОВ «СКМ-1», представив флагманський гібридний позашляховик Zeekr 9X, повідомляє Авто24.

Китайський флагман приїхав в Україну

Zeekr 9X — це не просто ще один великий китайський SUV. Для марки Zeekr це перший флагманський гібридний позашляховик, який має показати, що китайські преміальні бренди вже грають не лише в сегменті електромобілів, а й у класі великих розкішних автомобілів.

В Україні Zeekr 9X показали на тлі зростання інтересу до дорогих китайських авто. Ще кілька років тому такі машини сприймалися як екзотика. Тепер вони дедалі частіше конкурують не з масовими кросоверами, а з Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover та Lexus LX.

Ціна українського Zeekr 9X залежно від комплектації становить від 111 600 до 145 725 тисяч доларів. Це значно дорожче, ніж у Китаї, де модель коштує від 455 900 до 599 900 юанів залежно від версії (від 67 до 88,3 тисячі доларів).

Розміри майже як у Mercedes-Benz GLS

Zeekr 9X належить до класу великих преміальних SUV. Довжина автомобіля становить 5239 мм, ширина — 2029 мм, висота — 1819 мм, а колісна база дорівнює 3169 мм. За габаритами це справді повнорозмірний позашляховик, а не просто “трохи більший кросовер”.

Для розуміння масштабу: Zeekr 9X довший і ширший за Mercedes-Benz GLS. Саме тому автомобіль отримав просторий шестимісний салон із посадковою формулою 2+2+2. У Китаї така компоновка давно стала ознакою преміального класу: два окремі крісла другого ряду важливіші за формальну семимісність.

Дизайн у Zeekr 9X стриманий, але дуже масивний. Тут велика решітка, С-подібна світлотехніка, високий капот і великий кузов із вираженою вертикальною посадкою. Це не той автомобіль, який намагається виглядати спортивним кросовером. Його завдання інше — справляти враження дорогого, великого і технологічного флагмана.

Гібрид, але з характеристиками суперкара

Головна технічна особливість Zeekr 9X — плагін-гібридна силова установка. Автомобіль використовує 2,0-літровий бензиновий турбодвигун і електромотори. У китайських специфікаціях для моделі вказані дві ключові версії силової установки: молодша на 660 кВт та топова на 1030 кВт, тобто приблизно до 1400 кінських сил.

У базових версіях Zeekr 9X має два електромотори та розганяється до 100 км/год приблизно за 3,9 секунди. У топовому виконанні з трьома електромоторами заявлений розгін до “сотні” становить 3,1 секунди. Для великого SUV масою близько трьох тонн це вже територія спорткарів, хоча за кермом такої машини навряд чи хтось щодня ганятиметься зі світлофора.

Запас ходу також виглядає вражаюче. Залежно від версії Zeekr 9X може мати батарею на 55 або 70 кВт·год. За китайським циклом CLTC електричний запас ходу становить від 230–235 км у молодших версіях до 280–302 км у дорожчих комплектаціях. Повний комбінований запас ходу сягає 1200–1250 км.

Салон із шістьма місцями та великими екранами

Салон Zeekr 9X виконаний у шестимісній конфігурації. Спереду встановлено два великі 16-дюймові дисплеї, а для задніх пасажирів передбачено 17-дюймовий 3K-екран у стелі.

Другий ряд — це головне місце в автомобілі. Залежно від комплектації тут можуть бути крісла з розширеними електрорегулюваннями, масажем, підтримкою попереку, столиком для правого пасажира, шторками на вікнах і можливістю розвертання сидінь. Це вже не просто “сімейний SUV”, а радше мобільний бізнес-салон.

У дорогих версіях Zeekr 9X також отримує електропривод дверей, систему голосового керування, багате оздоблення та комплекс асистентів водія G-Pilot. Топові комплектації можуть мати до п’яти лідарів і два чипи Nvidia Thor-U з обчислювальною потужністю до 1400 TOPS.

Пневмопідвіска і серйозний кліренс

Попри преміальну орієнтацію, Zeekr 9X не обмежується роллю великого міського кросовера. Автомобіль має двокамерну пневмопідвіску, електронно керовані амортизатори та дорожній просвіт до 288 мм у найвищому положенні підвіски. У найнижчому режимі кліренс зменшується до 178 мм.

Це означає, що автомобіль може бути комфортним на трасі, але водночас не боятиметься поганих доріг, снігу чи ґрунтовки. Для України така комбінація виглядає цілком доречною. Особливо якщо врахувати, що покупці великих SUV часто очікують від них не тільки престижу, а й універсальності.

Китайський преміум уже не просить знижку

Zeekr 9X добре показує, як змінився китайський автопром. Раніше головним аргументом китайських авто була нижча ціна. Тепер у верхньому сегменті ставка робиться на інше: надпотужні гібридні установки, великі батареї, цифровий салон, складну підвіску, лідари та автономні функції.

Саме тому українська ціна у 111- 145 тисяч доларів уже не виглядає випадковою. Вона показує, що Zeekr намагається зайти в той самий клуб, де давно працюють німецькі та британські преміальні марки. Інше питання — чи готовий український покупець платити такі гроші за китайський бренд. Але сам факт офіційної презентації Zeekr 9X в Україні свідчить: попит на такі автомобілі є, і дистриб’ютори це бачать.

Чому це важливо для України