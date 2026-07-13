Какие автомобили наиболее популярны среди украинских компаний

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели около 33 тыс. новых легковых автомобилей. Почти две трети продаж пришлось на частных покупателей, тогда как корпоративный сегмент продемонстрировал рост спроса. Об этом пишет “Укравтопром”.

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Из общего объема продаж 64% новых машин приобрели частные клиенты, а еще 36% -, юридические лица.

Корпоративный сегмент растет

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых легковых автомобилей частным покупателям сократились на 6%.

В то же время корпоративный сегмент продемонстрировал положительную динамику – спрос со стороны юридических лиц вырос на 15%.

Объяснить эту тенденцию можно увеличением налогов на электромобили, с одной стороны, и активным пополнением автопарков силовых структур, с другой.

Какие автомобили выбирали частные покупатели

Самой популярной моделью среди физических лиц стал кроссовер Toyota RAV4, который по итогам первого полугодия нашел 1396 покупателей.

В пятерку самых популярных моделей также вошли:

Toyota RAV4 – 1396 шт.; Hyundai Tucson – 1032 шт.; Mazda CX-5 – 825 шт.; Renault Duster – 635 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 630 шт.

Юридические лица делают ставку на Renault Duster

Среди юридических лиц бесспорным лидером стал Renault Duster. За шесть месяцев силовые структуры, компании и организации приобрели 2035 таких автомобилей.

В ТОП-5 моделей корпоративного сегмента также вошли:

Renault Duster – 2035 шт.; Toyota RAV4 – 415 шт.; Skoda Octavia – 409 шт.; Skoda Kodiaq – 379 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 373 шт.

Таким образом, если частные покупатели чаще всего выбирают комфортные семейные кроссоверы, то корпоративный сектор отдает предпочтение практичным и универсальным моделям, способным эффективно выполнять служебные задачи.