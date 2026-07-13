Які авто найпопулярніші серед українських компаній

У першому півріччі 2026 року українці придбали близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Майже дві третини продажів припали на приватних покупців, тоді як корпоративний сегмент продемонстрував зростання попиту. Про це пише Укравтопром.

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Із загального обсягу продажів 64% нових машин придбали приватні клієнти, а ще 36% – юридичні особи.

Корпоративний сегмент зростає

Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі нових легкових автомобілів приватним покупцям скоротилися на 6%.

Водночас корпоративний сегмент продемонстрував позитивну динаміку – попит з боку юридичних осіб зріс на 15%.

Пояснити цю тенденцію можна збільшенням податків на електромобілі з одного боку та активним поповнення автопарків силових структур з іншого.

Які автомобілі обирали приватні покупці

Найпопулярнішою моделлю серед фізичних осіб став кросовер Toyota RAV4, який за підсумками першого півріччя знайшов 1396 покупців.

До п'ятірки найпопулярніших моделей також увійшли:

Toyota RAV4 – 1396 од.; Hyundai Tucson – 1032 од.; Mazda CX-5 – 825 од.; Renault Duster – 635 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 630 од.

Юрособи роблять ставку на Renault Duster

Серед юридичних осіб беззаперечним лідером став Renault Duster. За шість місяців силові структури, компанії та організації придбали 2035 таких автомобілів.

До ТОП-5 моделей корпоративного сегмента також увійшли:

Renault Duster – 2035 од.; Toyota RAV4 – 415 од.; Skoda Octavia – 409 од.; Skoda Kodiaq – 379 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 373 од.

Таким чином, якщо приватні покупці найчастіше обирають комфортні сімейні кросовери, то корпоративний сектор віддає перевагу практичним і універсальним моделям, здатним ефективно виконувати службові завдання.