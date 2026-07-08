Депутаты пересаживаются на китайский премиум: какие авто приобрели народные депутаты в 2026 году

В течение первого полугодия 2026 года 16 народных депутатов Украины сообщили о приобретении автомобилей. Для сравнения: за весь 2025 год о таких покупках задекларировали 26 парламентариев. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Самым дорогим автомобилем, появившимся в декларациях в этом году, стал электрический кроссовер Zeekr 9X Ultra 2026 года выпуска. Его стоимость составляет почти 136 тысяч долларов.

Согласно обнародованным декларациям, самые дорогие покупки народных депутатов выглядят следующим образом:

ZEEKR 9X Ultra (2026 год) – 5,7 млн грн ≈ $136,4 тыс.

BMW i7 xDrive60 (2024 год) – 4,8 млн грн ≈ $114,8 тыс.

Volkswagen Touareg (2026 год) – 3,6 млн грн ≈ $86,1 тыс.

Volvo XC40 (2025 год) – более 2 млн грн ≈ более $47,8 тыс.

Какие марки выбирали чаще всего

Наибольшие расходы на автомобиль задекларировал народный депутат Юрий Шаповалов из депутатской группы “За будущее”, который приобрел Zeekr 9X Ultra.

Второй по стоимости покупкой стал электрический седан BMW i7 xDrive60, задекларированный Сергеем Тарутой. Хотя автомобиль был приобретен в конце декабря 2025 года, информация о нем появилась в реестре НАЗК уже в январе 2026 года.

В тройку самых дорогих также вошел Volkswagen Touareg 2026 года, который приобрел Валерий Божик. Более 2 млн грн на Volvo XC40 потратила Марина Никитина.

Самыми популярными брендами среди народных депутатов стали Toyota и Volvo. В декларациях зафиксированы четыре автомобиля Toyota и три Volvo.

Самой дешевой покупкой стал Nissan X-Trail

Наименьшую сумму среди задекларированных расходов на автомобиль указал народный депутат Николай Стефанчук (брат спикера). Он приобрел Nissan X-Trail 2008 года выпуска за 300 тыс. грн.

Как депутаты обходят декларации

Не все автомобили, которыми пользуются украинские парламентарии, могут отражаться в уведомлениях о существенных изменениях имущественного положения. Если транспортное средство зарегистрировано на члена семьи или юридическое лицо, такая покупка может не попадать в соответствующие уведомления.

Rolls-Royce Cullinan

Например, один из самых дорогих автомобилей не только среди парламентариев, но и во всей стране возит народного депутата Геннадия Вацака. Это Rolls-Royce Cullinan 2023 года выпуска. Такая машина может стоить около 500 тыс. долларов.