Депутати пересідають на китайський преміум: які авто придбали народні депутати у 2026 році

Упродовж першого півріччя 2026 року 16 народних депутатів України повідомили про придбання автомобілів. Для порівняння, за весь 2025 рік про такі покупки задекларували 26 парламентарів. Про це пише topgir.com.ua.

Читайте також: В Україні показали найрозкішніше китайське авто Zeekr 9X за $145 тисяч

Найдорожчим автомобілем, який з'явився у деклараціях цього року, став електричний кросовер Zeekr 9X Ultra 2026 року. Його вартість становить майже 136 тисяч доларів.

За даними оприлюднених декларацій, найдорожчі покупки народних депутатів виглядають так:

ZEEKR 9X Ultra (2026 рік) — 5,7 млн грн ≈ $136,4 тис.

BMW i7 xDrive60 (2024 рік) — 4,8 млн грн ≈ $114,8 тис.

Volkswagen Touareg (2026 рік) — 3,6 млн грн ≈ $86,1 тис.

Volvo XC40 (2025 рік) — понад 2 млн грн ≈ понад $47,8 тис.

Які марки обирали найчастіше

Найбільші витрати на автомобіль задекларував народний депутат Юрій Шаповалов із депутатської групи “За майбутнє”, який придбав Zeekr 9X Ultra.

Другою за вартістю покупкою став електричний седан BMW i7 xDrive60, задекларований Сергієм Тарутою. Хоча автомобіль був придбаний наприкінці грудня 2025 року, інформація про нього з'явилася в реєстрі НАЗК вже у січні 2026 року.

До трійки найдорожчих також увійшов Volkswagen Touareg 2026 року, який придбав Валерій Божик. Понад 2 млн грн на Volvo XC40 витратила Марина Нікітіна.

Найпопулярнішими брендами серед народних депутатів стали Toyota та Volvo. У деклараціях зафіксовано чотири автомобілі Toyota та три Volvo.

Найдешевшою покупкою став Nissan X-Trail

Найменшу суму серед задекларованих витрат на автомобіль вказав народний депутат Микола Стефанчук (брат спікера). Він придбав Nissan X-Trail 2008 року випуску за 300 тис. грн.

Як депутати обходять декларації

Не всі автомобілі, якими користуються українські парламентарі, можуть відображатися у повідомленнях про суттєві зміни майнового стану. Якщо транспортний засіб зареєстрований на члена родини або юридичну особу, така покупка може не потрапляти до відповідних повідомлень.

Rolls-Royce Cullinan

Наприклад, один із найдорожчих автомобілів не лише серед парламентарів, а й в усій країні возить нардепа Геннадія Вацака. Це Rolls-Royce Cullinan 2023 року. Така машина може коштувати близько 500 тис. доларів.