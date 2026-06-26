Какие автомобили в Украине быстрее всего теряют стоимость: исследование

Покупая автомобиль, водители обычно рассчитывают цену, расходы на топливо, страховку, обслуживание и возможные ремонты. Но часто забывают об ещё одной крупной статье расходов – обесценивании. Исследование carVertical показало, какие модели в Украине быстрее всего теряют стоимость за первые пять лет эксплуатации.

Кстати электромобили Tesla — среди лидеров по обесцениванию

Dodge Challenger теряет больше всего

По данным carVertical, среди автомобилей, которые проверяли пользователи сервиса в Украине, больше всего за пять лет обесценился Dodge Challenger. В среднем эта модель потеряла 55,2% своей стоимости.

На втором месте оказался Jaguar I-Pace с результатом 55%. Далее следуют Tesla Model 3, потерявшая 50,5%, Tesla Model S с показателем 50%, а также Alfa Romeo Stelvio, подешевевшая на 48,4%.

То есть часть моделей теряет за пять лет не просто несколько тысяч долларов, а фактически половину первоначальной цены. Для покупателя нового или почти нового автомобиля это означает, что реальные расходы на владение могут быть гораздо выше, чем кажется в момент покупки.

Почему автомобили так быстро дешевеют

Снижение стоимости зависит не только от бренда или первоначальной цены. Важную роль играют спрос на вторичном рынке, стоимость обслуживания, репутация модели, цены на запчасти, расходы на ремонт и даже страх покупателей перед сложными технологиями.

Премиальные автомобили часто теряют в цене быстрее именно из-за высокой стартовой цены. Первый владелец платит за статус, новизну, комплектацию и технологии. Второй владелец уже рассчитывает, во сколько обойдутся подвеска, электроника, кузовные детали, аккумулятор или сложная трансмиссия.

Именно поэтому роскошная машина с пробегом может выглядеть очень выгодной в объявлении, но оказаться дорогой в реальном владении. Покупатели это понимают, поэтому спрос на такие авто с возрастом снижается.

Электромобили тоже в зоне риска

Отдельный вывод исследования касается электромобилей. В списке моделей, которые больше всего потеряли в стоимости в Украине, есть сразу несколько электромобилей: Jaguar I-Pace, Tesla Model 3 и Tesla Model S.

Причина не только в батарее. Рынок электромобилей развивается очень быстро. Новые модели получают больший запас хода, более быструю зарядку, лучшую электронику и более эффективные аккумуляторы. На этом фоне электромобиль возрастом в несколько лет может выглядеть уже не таким привлекательным.

Покупатель подержанного электромобиля обращает внимание на остаточный ресурс батареи, запас хода зимой, скорость зарядки, доступность сервиса и риск дорогостоящего ремонта. Если модель имеет репутацию дорогой или сложной в обслуживании, её цена падает быстрее.

Премиум-автомобили дешевеют из-за дорогого обслуживания

В carVertical объясняют, что автомобили класса люкс обычно быстрее теряют стоимость из-за высоких затрат на ремонт и обслуживание. Их современные функции быстро устаревают, а более старые премиум-модели уже не кажутся покупателям такими привлекательными.

Это хорошо видно на примере Jaguar I-Pace и Alfa Romeo Stelvio. Обе модели обладают ярким имиджем, хорошими характеристиками и богатым оснащением, но на вторичном рынке покупатель учитывает не эмоции, а потенциальные расходы.

Чем дороже машина была новой, тем болезненнее часто становится первый этап обесценивания. Особенно если модель не пользуется стабильным спросом на вторичном рынке.

В Европе наблюдается аналогичная проблема

В общеевропейском исследовании carVertical больше всего за пять лет обесценился Jaguar I-Pace — на 73,1%. Далее следуют Land Rover Range Rover, потерявший 70,1%, Nissan Leaf с показателем 62,4%, Audi e-tron — 60,9%, а также Jaguar XF — 59,9%.

То есть украинский рынок не является исключением. В Европе премиальные автомобили и электромобили также часто дешевеют быстрее, чем массовые модели.

Разница лишь в том, что на более состоятельных рынках Западной Европы быстрее обесцениваются дорогие премиальные модели, а на рынках, чувствительных к цене, даже относительно доступные автомобили могут терять стоимость из-за слабого спроса или высоких затрат на содержание.

Кстати автомобиль после ДТП чаще имеет поддельный пробег

Какие автомобили лучше держат цену в Украине

Среди моделей, проанализированных carVertical в Украине, лучше всего сохранила стоимость Tesla Model X. За пять лет она обесценилась на 44,3%.

За ней следуют Ford Explorer, потерявший 45,7%, Jeep Grand Cherokee — 45,8%, Infiniti Q50 — 46,3% и Ford Edge — 46,8%.

На первый взгляд может показаться странным, что Tesla Model X сохраняет стоимость лучше, чем Model 3 или Model S. Но здесь играет роль рыночная специфика. Model X — дорогой, большой и относительно редкий электрический кроссовер, у которого есть своя аудитория. В Украине спрос на большие SUV традиционно высок, поэтому такие автомобили иногда сохраняют цену лучше, чем седаны.

Почему массовые автомобили часто выгоднее

Модели эконом- и среднего класса обычно дешевеют медленнее. У них более низкая начальная цена, более дешевое обслуживание, более понятная конструкция и более широкий спрос на вторичном рынке.

Для покупателя это означает одно: не всегда более дорогая или престижная модель выгоднее в долгосрочной перспективе. Автомобиль, который легко продать через три-пять лет, может оказаться более выгодной финансовой покупкой, чем эффектный премиум с большим дисконтом.

Снижение стоимости — это скрытые расходы. Они не списываются с карты ежемесячно, но проявляются в момент продажи. И именно тогда владелец видит реальную цену своего выбора.

Что стоит учесть перед покупкой

Покупателю стоит обращать внимание не только на текущую цену автомобиля, но и на его будущую ликвидность. Если модель быстро дешевеет, требует дорогого обслуживания или имеет слабый спрос, её привлекательная цена может оказаться ловушкой.

Особенно внимательно нужно оценивать автомобили премиум-класса, электромобили ранних поколений, редкие модели и машины с дорогими кузовными деталями. Они могут выглядеть выгодно на старте, но при перепродаже привести к большим денежным потерям.

Для электромобилей отдельно важно проверять состояние батареи, реальный запас хода, скорость зарядки, историю обслуживания и наличие повреждений в прошлом. Для премиум-сегмента — сервисную историю, доступность запчастей и стоимость типовых ремонтов.

Как проводилось исследование