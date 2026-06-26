Які авто в Україні найшвидше втрачають вартість: дослідження

Купуючи автомобіль, водії зазвичай рахують ціну, витрати на пальне, страховку, сервіс і можливі ремонти. Але часто забувають про ще одну велику статтю витрат — знецінення. Дослідження carVertical показало, які моделі в Україні найшвидше втрачають вартість за перші п’ять років експлуатації.

До речі електромобілі Tesla - серед лідерів знецінення

Dodge Challenger втрачає найбільше

За даними carVertical, серед автомобілів, які перевіряли користувачі сервісу в Україні, найбільше за п’ять років знецінився Dodge Challenger. У середньому ця модель втратила 55,2% своєї вартості.

На другому місці опинився Jaguar I-Pace із результатом 55%. Далі йдуть Tesla Model 3, яка втратила 50,5%, Tesla Model S із показником 50%, а також Alfa Romeo Stelvio, що подешевшала на 48,4%.

Тобто частина моделей втрачає за п’ять років не просто кілька тисяч доларів, а фактично половину початкової ціни. Для покупця нового або майже нового авто це означає, що реальні витрати на володіння можуть бути набагато вищими, ніж здається в момент купівлі.

Чому авто так швидко дешевшають

Знецінення залежить не лише від бренду чи початкової ціни. Важливу роль відіграють попит на вторинному ринку, вартість обслуговування, репутація моделі, ціни на запчастини, витрати на ремонт і навіть страх покупців перед складними технологіями.

Преміальні автомобілі часто дешевшають швидше саме через високу стартову ціну. Перший власник платить за статус, новизну, комплектацію та технології. Другий власник уже рахує, скільки коштуватиме підвіска, електроніка, кузовні деталі, батарея або складна трансмісія.

Саме тому розкішна машина з пробігом може виглядати дуже вигідною на оголошенні, але бути дорогою в реальному володінні. Покупці це розуміють, тому попит на такі авто з віком зменшується.

Електромобілі теж у зоні ризику

Окремий висновок дослідження стосується електромобілів. У списку моделей, які найбільше втратили вартість в Україні, є одразу кілька електричних авто: Jaguar I-Pace, Tesla Model 3 і Tesla Model S.

Причина не лише в батареї. Ринок електромобілів розвивається дуже швидко. Нові моделі отримують більший запас ходу, швидшу зарядку, кращу електроніку та ефективніші акумулятори. На цьому фоні електромобіль віком у кілька років може виглядати вже не таким привабливим.

Покупець уживаного електромобіля дивиться на залишковий ресурс батареї, запас ходу взимку, швидкість зарядки, доступність сервісу та ризик дорогого ремонту. Якщо модель має репутацію дорогої або складної в обслуговуванні, її ціна падає швидше.

Преміум дешевшає через дорогий сервіс

У carVertical пояснюють, що автомобілі класу люкс зазвичай швидше втрачають вартість через високі витрати на ремонт і обслуговування. Їхні сучасні функції швидко застарівають, а старіші преміум-моделі вже не здаються покупцям такими привабливими.

Це добре видно на прикладі Jaguar I-Pace та Alfa Romeo Stelvio. Обидві моделі мають яскравий імідж, хороші характеристики та багате оснащення, але на вторинному ринку покупець рахує не емоції, а потенційні витрати.

Чим дорожча машина була новою, тим болючішим часто стає перший етап знецінення. Особливо якщо модель не має стабільного попиту на вторинному ринку.

Європа має схожу проблему

У загальноєвропейському дослідженні carVertical найбільше за п’ять років знецінився Jaguar I-Pace — на 73,1%. Далі йдуть Land Rover Range Rover, який втратив 70,1%, Nissan Leaf із показником 62,4%, Audi e-tron — 60,9%, а також Jaguar XF — 59,9%.

Тобто український ринок не є винятком. У Європі преміальні авто та електромобілі також часто дешевшають швидше за масові моделі.

Різниця лише в тому, що на більш заможних ринках Західної Європи швидше знецінюються дорогі преміальні моделі, а на ринках, чутливих до ціни, навіть відносно доступні авто можуть втрачати вартість через слабкий попит або високі витрати на утримання.

До речі авто після ДТП частіше має скручений пробіг

Які авто краще тримають ціну в Україні

Серед моделей, проаналізованих carVertical в Україні, найкраще зберегла вартість Tesla Model X. За п’ять років вона знецінилася на 44,3%.

За нею йдуть Ford Explorer, який втратив 45,7%, Jeep Grand Cherokee — 45,8%, Infiniti Q50 — 46,3% і Ford Edge — 46,8%.

На перший погляд може здатися дивним, що Tesla Model X зберігає вартість краще, ніж Model 3 або Model S. Але тут працює ринкова специфіка. Model X — дорогий, великий і відносно рідкісний електричний кросовер, який має свою аудиторію. В Україні попит на великі SUV традиційно сильний, тому такі авто інколи тримають ціну краще, ніж седани.

Чому масові авто часто вигідніші

Моделі економ- і середнього класу зазвичай повільніше дешевшають. У них нижча початкова ціна, дешевше обслуговування, зрозуміліша конструкція і ширший попит на вторинному ринку.

Для покупця це означає просту річ: не завжди дорожча або престижніша модель є вигіднішою у довгостроковій перспективі. Автомобіль, який легко продати через три-п’ять років, може виявитися кращою фінансовою покупкою, ніж ефектний преміум із великим дисконтом.

Знецінення — це прихована витрата. Вона не списується з картки щомісяця, але проявляється в момент продажу. І саме тоді власник бачить реальну ціну свого вибору.

Що варто врахувати перед купівлею

Покупцеві варто дивитися не лише на поточну ціну автомобіля, а й на його майбутню ліквідність. Якщо модель швидко дешевшає, має дорогий сервіс або слабкий попит, її приваблива ціна може бути пасткою.

Особливо уважно треба оцінювати преміальні автомобілі, електромобілі ранніх поколінь, рідкісні моделі та машини з дорогими кузовними деталями. Вони можуть виглядати вигідно на старті, але втратити більше грошей під час перепродажу.

Для електромобілів окремо важливо перевіряти стан батареї, реальний запас ходу, швидкість зарядки, історію обслуговування та наявність пошкоджень у минулому. Для преміум-сегмента — сервісну історію, доступність запчастин і вартість типових ремонтів.

Як проводили дослідження