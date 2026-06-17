Авто після ДТП частіше мають скручений пробіг: нове дослідження

На вторинному ринку України значна частина автомобілів має історію пошкоджень. Частина таких машин після ремонту знову потрапляє у продаж, але не завжди з чесною історією. Недобросовісні продавці можуть не лише приховувати масштаби пошкоджень, а й скручувати пробіг, щоб зробити автомобіль привабливішим для покупця.

Дослідження компанії carVertical показало прямий зв’язок між історією пошкоджень автомобіля та шахрайством з одометром. За даними компанії, пошкоджені транспортні засоби в Україні частіше мають підроблений пробіг, ніж автомобілі без зафіксованих пошкоджень.

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Аналіз усіх автомобілів, перевірених carVertical в Україні у 2025 році, показав: серед пошкоджених авто 9% мали скручений пробіг. Серед машин без історії пошкоджень цей показник становив 7,6%. Тобто пошкоджені автомобілі виявилися у 1,2 раза більш схильними до шахрайства з одометром.

Чому пробіг скручують саме після пошкоджень

Логіка таких маніпуляцій проста: автомобіль після ДТП або серйозного ремонту втрачає частину ринкової вартості. Щоб компенсувати це зниження, недобросовісні продавці намагаються штучно підняти привабливість машини.

Найпростіший спосіб — показати менший пробіг. Для багатьох покупців саме пробіг залишається одним із ключових критеріїв вибору. Машина з меншими цифрами на одометрі здається менш зношеною, дорожчою і перспективнішою для подальшої експлуатації.

“Перекупники прагнуть максимально підняти вартість автомобіля та його привабливість для покупців. Під час ремонту пошкодженого авто його пробіг часто скручують, щоб зробити його бажанішим і якнайбільше на ньому заробити. Це шахрайство особливо поширене серед імпортованих автомобілів”, — пояснює Матас Бузеліс, фахівець carVertical із досліджень авторинку.

Авто зі скрученим пробігом частіше мають пошкодження

Якщо подивитися на проблему з іншого боку, тенденція залишається тією самою. За даними carVertical, в Україні 59,7% автомобілів зі скрученим пробігом мали записи про пошкодження.

Серед автомобілів зі справжнім пробігом частка машин із пошкодженнями становила 55%. Різниця – 4,6 відсоткового пункту.

Тобто скручений пробіг часто є не єдиною проблемою автомобіля, а лише частиною ширшої історії.

Машина може мати і приховані пошкодження, і неякісний ремонт, і більший реальний знос вузлів, ніж показує одометр.

Чим це небезпечно для покупця

Для покупця така комбінація ризиків особливо небезпечна. Автомобіль після серйозного пошкодження може бути відремонтований із використанням дешевих неоригінальних запчастин.

На перший погляд він виглядатиме нормально, але з часом може частіше ламатися або потребувати додаткових вкладень.

Скручений пробіг додає ще одну проблему. Новий власник не може правильно оцінити реальний ресурс двигуна, коробки передач, підвіски, гальмівної системи та інших дорогих компонентів. Через це складніше планувати технічне обслуговування: ремені, рідини, фільтри, ланцюги, амортизатори чи гальма можуть потребувати заміни значно раніше, ніж очікує власник.

“Під час продажу раніше пошкодженого автомобіля невеликий пробіг не лише завищує його ціну, але й створює враження, що він менш зношений, ніж є насправді. Зазвичай це спричиняє численні проблеми для нового власника. Сфальшований пробіг ускладнює планування технічного обслуговування авто, зношені компоненти швидше виходять з ладу, а попередній ремонт із використанням дешевих деталей може призвести до додаткових витрат”, — зазначає Бузеліс.

Така проблема є не лише в Україні

Зв’язок між пошкодженнями та підробленим пробігом не є суто українською особливістю. За даними carVertical, подібні тенденції спостерігаються і в інших країнах Європи.

У всіх проаналізованих країнах 61% автомобілів зі скрученим пробігом мали записи про пошкодження. Водночас серед автомобілів зі справжнім пробігом частка пошкоджених становила 47,8%. Різниця — 13,2 відсоткового пункту.

Це означає, що покупці вживаних автомобілів у різних країнах стикаються з однаковою проблемою: автомобіль із “гарним” пробігом не завжди є кращим вибором, якщо його історія непрозора.

Імпортовані авто — у зоні особливої уваги

Окремий ризик — імпортовані автомобілі. Саме в цьому сегменті покупцеві найскладніше самостійно перевірити повну історію машини. Авто могло мати ДТП за кордоном, ремонтуватися перед експортом, змінювати власників або продаватися через аукціон з уже наявними дефектами.

Після ввезення в Україну така машина може отримати косметичний ремонт, нижчий пробіг на одометрі та привабливі фото в оголошенні. Для покупця це виглядає як вигідна пропозиція, але насправді низька ціна або “ідеальний стан” можуть приховувати дорогі майбутні ремонти.

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Як покупцеві зменшити ризики

Під час купівлі вживаного авто варто перевіряти не лише технічний стан на СТО, а й історію машини. Особливо якщо автомобіль імпортований, має підозріло малий пробіг, нещодавно відновлювався після пошкоджень або продається дешевше за середню ринкову ціну.

Пробіг потрібно порівнювати з історією техобслуговування, записами з аукціонів, страховими випадками, сервісними документами, даними техоглядів та станом салону. Зношене кермо, сидіння, педалі або кнопки можуть сказати про реальний пробіг більше, ніж цифри на панелі приладів.

Також варто звертати увагу на зазори кузова, якість фарбування, сліди демонтажу елементів, стан кріплень, подушок безпеки та силових елементів кузова. Якщо продавець уникає перевірки або не хоче показувати документи, це вже привід насторожитися.

Висновок