У автомобилей, попавших в ДТП, чаще встречается скрученный пробег: новое исследование

На вторичном рынке Украины значительная часть автомобилей имеет историю повреждений. Часть таких машин после ремонта снова попадает в продажу, но не всегда с честной историей. Недобросовестные продавцы могут не только скрывать масштабы повреждений, но и подделывать пробег, чтобы сделать автомобиль более привлекательным для покупателя.

Исследование компании carVertical показало прямую связь между историей повреждений автомобиля и махинациями с одометром. По данным компании, поврежденные транспортные средства в Украине чаще имеют поддельный пробег, чем автомобили без зафиксированных повреждений.

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Анализ всех автомобилей, проверенных carVertical в Украине в 2025 году, показал: среди поврежденных авто 9% имели поддельный пробег. Среди машин без истории повреждений этот показатель составлял 7,6%. То есть поврежденные автомобили оказались в 1,2 раза более подверженными мошенничеству с одометром.

Почему пробег подкручивают именно после повреждений

Логика таких манипуляций проста: автомобиль после ДТП или серьезного ремонта теряет часть рыночной стоимости. Чтобы компенсировать это снижение, недобросовестные продавцы пытаются искусственно повысить привлекательность машины.

Самый простой способ — показать меньший пробег. Для многих покупателей именно пробег остается одним из ключевых критериев выбора. Машина с меньшими цифрами на одометре кажется менее изношенной, более дорогой и перспективной для дальнейшей эксплуатации.

“Перекупщики стремятся максимально повысить стоимость автомобиля и его привлекательность для покупателей. Во время ремонта поврежденного авто его пробег часто скручивают, чтобы сделать его более желанным и как можно больше на нём заработать. Это мошенничество особенно распространено среди импортных автомобилей”, — объясняет Матас Бузелис, специалист carVertical по исследованиям авторынка.

Автомобили с поддельным пробегом чаще имеют повреждения

Если посмотреть на проблему с другой стороны, тенденция остается той же. По данным carVertical, в Украине 59,7% автомобилей с поддельным пробегом имели записи о повреждениях.

Среди автомобилей с подлинным пробегом доля машин с повреждениями составляла 55%. Разница – 4,6 процентных пункта.

То есть поддельный пробег часто является не единственной проблемой автомобиля, а лишь частью более обширной истории.

Машина может иметь и скрытые повреждения, и некачественный ремонт, и больший реальный износ узлов, чем показывает одометр.

Чем это опасно для покупателя

Для покупателя такая комбинация рисков особенно опасна. Автомобиль после серьезного повреждения может быть отремонтирован с использованием дешевых неоригинальных запчастей.

На первый взгляд он будет выглядеть нормально, но со временем может чаще ломаться или требовать дополнительных вложений.

Скрученный пробег добавляет ещё одну проблему. Новый владелец не может правильно оценить реальный ресурс двигателя, коробки передач, подвески, тормозной системы и других дорогостоящих компонентов. Из-за этого сложнее планировать техническое обслуживание: ремни, жидкости, фильтры, цепи, амортизаторы или тормоза могут потребовать замены значительно раньше, чем ожидает владелец.

“При продаже ранее поврежденного автомобиля небольшой пробег не только завышает его цену, но и создает впечатление, что он менее изношен, чем на самом деле. Обычно это вызывает множество проблем для нового владельца. Поддельный пробег затрудняет планирование технического обслуживания автомобиля, изношенные компоненты быстрее выходят из строя, а предыдущий ремонт с использованием дешевых запчастей может привести к дополнительным расходам”, — отмечает Бузелис.

Такая проблема существует не только в Украине

Связь между повреждениями и поддельным пробегом не является сугубо украинской особенностью. По данным carVertical, подобные тенденции наблюдаются и в других странах Европы.

Во всех проанализированных странах 61% автомобилей с поддельным пробегом имели записи о повреждениях. В то же время среди автомобилей с реальным пробегом доля поврежденных составляла 47,8%. Разница — 13,2 процентных пункта.

Это означает, что покупатели подержанных автомобилей в разных странах сталкиваются с одинаковой проблемой: автомобиль с “хорошим” пробегом не всегда является лучшим выбором, если его история непрозрачна.

Импортные автомобили — в зоне особого внимания

Отдельный риск — импортированные автомобили. Именно в этом сегменте покупателю сложнее всего самостоятельно проверить полную историю машины. Автомобиль мог попасть в ДТП за рубежом, ремонтироваться перед экспортом, менять владельцев или продаваться на аукционе с уже имеющимися дефектами.

После ввоза в Украину такая машина может пройти косметический ремонт, получить заниженный пробег на одометре и привлекательные фото в объявлении. Для покупателя это выглядит как выгодное предложение, но на самом деле низкая цена или “идеальное состояние” могут скрывать дорогостоящие будущие ремонты.

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Как покупателю снизить риски

При покупке подержанного автомобиля стоит проверять не только техническое состояние на СТО, но и историю машины. Особенно если автомобиль импортный, имеет подозрительно малый пробег, недавно восстанавливался после повреждений или продается дешевле средней рыночной цены.

Пробег нужно сравнивать с историей технического обслуживания, записями с аукционов, страховыми случаями, сервисными документами, данными техосмотров и состоянием салона. Изношенный руль, сиденья, педали или кнопки могут сказать о реальном пробеге больше, чем цифры на приборной панели.

Также стоит обращать внимание на зазоры кузова, качество покраски, следы демонтажа элементов, состояние креплений, подушек безопасности и несущих элементов кузова. Если продавец уклоняется от проверки или не хочет показывать документы, это уже повод насторожиться.

Вывод