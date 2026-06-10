Какие бензиновые авто покупают украинцы: рейтинг

В мае 2026 года украинский автопарк пополнился 12,7 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Несмотря на развитие электромобилей и гибридов, бензиновые модели продолжают оставаться наиболее популярным выбором среди украинских автомобилистов.

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По данным Укравтопрома, по сравнению с маем прошлого года количество зарегистрированных бензиновых легковушек уменьшилось на 3%.

Новые автомобили потеряли в объемах

Из общего количества бензиновых автомобилей 2,2 тыс. составляли новые машины. Это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время сегмент импортированных подержанных автомобилей демонстрирует большую стабильность. В мае украинцы зарегистрировали 10,5 тыс. подержанных бензиновых легковушек, что лишь на 1% меньше, чем годом ранее.

Самые популярные новые бензиновые автомобили

Лидером среди новых бензиновых моделей стал кроссовер Hyundai Tucson, который нашел 190 новых владельцев.

В пятерку самых популярных также вошли:

Hyundai Tucson - 190 авто; Mazda CX-5 - 186 авто; Renault Duster - 113 авто; BMW 3 Series - 110 авто; Skoda Karoq - 102 авто.

Показательно, что четыре из пяти позиций рейтинга занимают кроссоверы, что еще раз подтверждает высокий спрос украинцев именно на этот тип автомобилей.

Лидеры среди подержанных авто из-за рубежа

На рынке импортируемых автомобилей с пробегом первенство традиционно удерживают модели концерна Volkswagen.

Самым популярным стал Volkswagen Tiguan с результатом 668 регистраций.

В ТОП-5 также попали:

Volkswagen Tiguan - 668 авто; Volkswagen Golf - 620 авто; Nissan Rogue - 604 авто; Audi Q5 - 520 авто; Ford Escape - 305 авто.

Большинство автомобилей из этого рейтинга поступают в Украину из США и стран Европы, где они пользуются стабильным спросом на вторичном рынке.

Почему бензиновые авто остаются популярными

Несмотря на усиление позиций гибридов и электромобилей, бензиновые автомобили продолжают удерживать лидерство благодаря нескольким факторам:

широкому выбору моделей во всех ценовых сегментах;

развитой сети АЗС по всей стране;

относительно простому обслуживанию;

более низкой стоимости приобретения по сравнению с большинством электромобилей;

отсутствию зависимости от зарядной инфраструктуры.

В то же время доля бензиновых моделей постепенно сокращается под давлением гибридных технологий, которые сочетают традиционный двигатель внутреннего сгорания с электрической силовой установкой.

Несмотря на это, результаты мая свидетельствуют: бензиновые автомобили еще долго будут оставаться основой украинского автопарка как в сегменте новых, так и подержанных транспортных средств.