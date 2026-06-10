Які бензинові авто купують українці: рейтинг

У травні 2026 року український автопарк поповнився 12,7 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Попри розвиток електромобілів та гібридів, бензинові моделі продовжують залишатися найбільш популярним вибором серед українських автомобілістів.

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За даними Укравтопрому, у порівнянні з травнем минулого року кількість зареєстрованих бензинових легковиків зменшилася на 3%.

Нові автомобілі втратили в обсягах

Із загальної кількості бензинових автомобілів 2,2 тис. становили нові машини. Це на 10% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас сегмент імпортованих уживаних автомобілів демонструє більшу стабільність. У травні українці зареєстрували 10,5 тис. вживаних бензинових легковиків, що лише на 1% менше, ніж роком раніше.

Найпопулярніші нові бензинові автомобілі

Лідером серед нових бензинових моделей став кросовер Hyundai Tucson, який знайшов 190 нових власників.

До п'ятірки найпопулярніших також увійшли:

Hyundai Tucson — 190 авто; Mazda CX-5 — 186 авто; Renault Duster — 113 авто; BMW 3 Series — 110 авто; Skoda Karoq — 102 авто.

Показово, що чотири з п'яти позицій рейтингу займають кросовери, що вкотре підтверджує високий попит українців саме на цей тип автомобілів.

Лідери серед вживаних авто з-за кордону

На ринку імпортованих автомобілів із пробігом першість традиційно утримують моделі концерну Volkswagen.

Найпопулярнішим став Volkswagen Tiguan із результатом 668 реєстрацій.

До ТОП-5 також потрапили:

Volkswagen Tiguan — 668 авто; Volkswagen Golf — 620 авто; Nissan Rogue — 604 авто; Audi Q5 — 520 авто; Ford Escape — 305 авто.

Більшість автомобілів із цього рейтингу надходять до України зі США та країн Європи, де вони користуються стабільним попитом на вторинному ринку.

Чому бензинові авто залишаються популярними

Попри посилення позицій гібридів та електромобілів, бензинові автомобілі продовжують утримувати лідерство завдяки кільком факторам:

широкому вибору моделей у всіх цінових сегментах;

розвиненій мережі АЗС по всій країні;

відносно простому обслуговуванню;

нижчій вартості придбання порівняно з більшістю електромобілів;

відсутності залежності від зарядної інфраструктури.

Водночас частка бензинових моделей поступово скорочується під тиском гібридних технологій, які поєднують традиційний двигун внутрішнього згоряння з електричною силовою установкою.

Незважаючи на це, результати травня свідчать: бензинові автомобілі ще довго залишатимуться основою українського автопарку як у сегменті нових, так і вживаних транспортних засобів.