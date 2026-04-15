Какие бензиновые авто покупали в марте: статистика

В марте украинский автопарк пополнили 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о восстановлении интереса к традиционным силовым установкам.

Читайте также: Сколько стоит проехать 100 километров в 2026 году на бензине, дизеле, газу или электро

Структура сегмента

Из общего количества:

Новые авто - 2,5 тыс. (+33%)

Подержанные авто - 10,6 тыс. (+19%)

Таким образом, основную часть рынка формируют импортированные автомобили с пробегом, хотя сегмент новых авто демонстрирует более быстрые темпы роста.

Лидеры среди новых бензиновых авто

В пятерку самых популярных моделей вошли:

Hyundai Tucson - 212 ед.

Mazda CX-5 - 123 ед.

Suzuki SX4 - 123 ед.

Renault Duster - 107 ед.

Skoda Karoq - 97 ед.

Kia Sportage - 96 ед.

Фактически весь рейтинг сформирован кроссоверами, что подтверждает стабильный спрос украинцев на универсальные автомобили с повышенным клиренсом.

Лидеры среди подержанных бензиновых авто

В сегменте импорта с пробегом наиболее популярными стали:

Volkswagen Tiguan - 705 ед.

Volkswagen Golf - 628 ед.

Nissan Rogue - 585 ед.

Audi Q5 - 562 ед.

Audi A4 - 319 ед.

Здесь также доминируют кроссоверы, хотя присутствие Volkswagen Golf и Audi A4 свидетельствует о сохранении спроса на классические кузова.

Тенденции рынка

Рост популярности бензиновых авто объясняется несколькими факторами:

Высокая стоимость электромобилей и ограниченная инфраструктура

Гибкость в использовании без привязки к зарядным станциям

Смещение части спроса с электрокаров и дизеля

На фоне колебаний на рынке электромобилей и роста цен на топливо, бензиновые авто остаются понятным и доступным выбором для большинства потребителей.