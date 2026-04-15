Какие бензиновые авто покупали в марте: статистика

Hyundai Tucson
В марте украинский автопарк пополнили 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о восстановлении интереса к традиционным силовым установкам.
Структура сегмента
Из общего количества:
- Новые авто - 2,5 тыс. (+33%)
- Подержанные авто - 10,6 тыс. (+19%)
Таким образом, основную часть рынка формируют импортированные автомобили с пробегом, хотя сегмент новых авто демонстрирует более быстрые темпы роста.
Лидеры среди новых бензиновых авто
В пятерку самых популярных моделей вошли:
- Hyundai Tucson - 212 ед.
- Mazda CX-5 - 123 ед.
- Suzuki SX4 - 123 ед.
- Renault Duster - 107 ед.
- Skoda Karoq - 97 ед.
- Kia Sportage - 96 ед.
Фактически весь рейтинг сформирован кроссоверами, что подтверждает стабильный спрос украинцев на универсальные автомобили с повышенным клиренсом.
Лидеры среди подержанных бензиновых авто
В сегменте импорта с пробегом наиболее популярными стали:
- Volkswagen Tiguan - 705 ед.
- Volkswagen Golf - 628 ед.
- Nissan Rogue - 585 ед.
- Audi Q5 - 562 ед.
- Audi A4 - 319 ед.
Здесь также доминируют кроссоверы, хотя присутствие Volkswagen Golf и Audi A4 свидетельствует о сохранении спроса на классические кузова.
Тенденции рынка
Рост популярности бензиновых авто объясняется несколькими факторами:
- Высокая стоимость электромобилей и ограниченная инфраструктура
- Гибкость в использовании без привязки к зарядным станциям
- Смещение части спроса с электрокаров и дизеля
На фоне колебаний на рынке электромобилей и роста цен на топливо, бензиновые авто остаются понятным и доступным выбором для большинства потребителей.