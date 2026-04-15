Які бензинові авто купували у березні: статистика

У березні український автопарк поповнили 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про відновлення інтересу до традиційних силових установок.

Читайте також: Скільки коштує проїхати 100 кілометрів у 2026 році на бензині, дизелі, газу чи електро

Структура сегмента

Із загальної кількості:

Нові авто — 2,5 тис. (+33%)

Вживані авто — 10,6 тис. (+19%)

Таким чином, основну частину ринку формують імпортовані автомобілі з пробігом, хоча сегмент нових авто демонструє швидші темпи зростання.

Лідери серед нових бензинових авто

До п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

Hyundai Tucson — 212 од.

Mazda CX-5 — 123 од.

Suzuki SX4 — 123 од.

Renault Duster — 107 од.

Skoda Karoq — 97 од.

Kia Sportage — 96 од.

Фактично весь рейтинг сформований кросоверами, що підтверджує стабільний попит українців на універсальні автомобілі з підвищеним кліренсом.

Лідери серед вживаних бензинових авто

У сегменті імпорту з пробігом найбільш популярними стали:

Volkswagen Tiguan — 705 од.

Volkswagen Golf — 628 од.

Nissan Rogue — 585 од.

Audi Q5 — 562 од.

Audi A4 — 319 од.

Тут також домінують кросовери, хоча присутність Volkswagen Golf і Audi A4 свідчить про збереження попиту на класичні кузови.

Тенденції ринку

Зростання популярності бензинових авто пояснюється кількома факторами:

Висока вартість електромобілів і обмежена інфраструктура

Гнучкість у використанні без прив’язки до зарядних станцій

Зміщення частини попиту з електрокарів і дизеля

На фоні коливань на ринку електромобілів та зростання цін на пальне, бензинові авто залишаються зрозумілим і доступним вибором для більшості споживачів.