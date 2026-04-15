Які бензинові авто купували у березні: статистика

ФОТО: Hyundai|
Hyundai Tucson
У березні український автопарк поповнили 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про відновлення інтересу до традиційних силових установок.
Структура сегмента
Із загальної кількості:
- Нові авто — 2,5 тис. (+33%)
- Вживані авто — 10,6 тис. (+19%)
Таким чином, основну частину ринку формують імпортовані автомобілі з пробігом, хоча сегмент нових авто демонструє швидші темпи зростання.
Лідери серед нових бензинових авто
До п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:
- Hyundai Tucson — 212 од.
- Mazda CX-5 — 123 од.
- Suzuki SX4 — 123 од.
- Renault Duster — 107 од.
- Skoda Karoq — 97 од.
- Kia Sportage — 96 од.
Фактично весь рейтинг сформований кросоверами, що підтверджує стабільний попит українців на універсальні автомобілі з підвищеним кліренсом.
Лідери серед вживаних бензинових авто
У сегменті імпорту з пробігом найбільш популярними стали:
- Volkswagen Tiguan — 705 од.
- Volkswagen Golf — 628 од.
- Nissan Rogue — 585 од.
- Audi Q5 — 562 од.
- Audi A4 — 319 од.
Тут також домінують кросовери, хоча присутність Volkswagen Golf і Audi A4 свідчить про збереження попиту на класичні кузови.
Тенденції ринку
Зростання популярності бензинових авто пояснюється кількома факторами:
- Висока вартість електромобілів і обмежена інфраструктура
- Гнучкість у використанні без прив’язки до зарядних станцій
- Зміщення частини попиту з електрокарів і дизеля
На фоні коливань на ринку електромобілів та зростання цін на пальне, бензинові авто залишаються зрозумілим і доступним вибором для більшості споживачів.