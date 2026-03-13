Укр
Какие дизельные авто выбирали украинцы в феврале

В феврале текущего украинцы приобрели меньше дизельных автомобилей чем за аналогичный период прошлого года.
Какие дизельные авто покупали в феврале

В феврале 2026 года украинский автопарк пополнили 4,3 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с февралем 2025 года спрос на дизельные авто уменьшился на 12 процентов. В то же время структура рынка демонстрирует разные тенденции для новых и подержанных автомобилей.

Из общего количества зарегистрированных машин:

  • новых автомобилей - 1,1 тыс. единиц, что на 8 процентов больше, чем в прошлом году
  • подержанных авто, импортированных из-за рубежа - 3,2 тыс. единиц, что на 17 процентов меньше

Самые популярные новые дизельные автомобили

В пятерку самых популярных новых легковых автомобилей с дизельными двигателями вошли:

  1. Toyota Land Cruiser Prado - 219 автомобилей
  2. Renault Duster - 206 автомобилей
  3. Volkswagen Touareg - 106 автомобилей
  4. Toyota Hilux - 55 автомобилей
  5. KGM Musso Grand - 47 автомобилей

Лидером сегмента стал Toyota Land Cruiser Prado, который традиционно пользуется спросом среди внедорожников с дизельными двигателями.

Самые популярные импортируемые дизельные авто с пробегом

Среди подержанных дизельных автомобилей, которые украинцы ввозили из-за границы, лидерами стали:

  1. Renault Megane - 232 единицы
  2. Nissan Qashqai - 217 единиц
  3. Skoda Octavia - 208 единиц
  4. Volkswagen Passat - 175 единиц
  5. Hyundai Santa Fe - 131 автомобиль

В целом статистика свидетельствует, что большинство дизельных автомобилей, которые пополняют украинский автопарк, остаются машинами с пробегом, импортированными из-за рубежа. Новые дизельные модели составляют примерно четверть от общего количества таких регистраций.

