Які дизельні авто обирали українці у лютому

У лютому поточного року українці придбали менше дизельних автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року.
Які дизельні авто купували у лютому

Toyota Land Cruiser Prado

Євген Гудущан
Євген Гудущан
13 березня, 10:20
У лютому 2026 року український автопарк поповнили 4,3 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з лютим 2025 року попит на дизельні авто зменшився на 12 відсотків. Водночас структура ринку демонструє різні тенденції для нових і вживаних автомобілів.

Із загальної кількості зареєстрованих машин:

  • нових автомобілів — 1,1 тис. одиниць, що на 8 відсотків більше, ніж торік
  • вживаних авто, імпортованих з-за кордону — 3,2 тис. одиниць, що на 17 відсотків менше

Найпопулярніші нові дизельні автомобілі

До п’ятірки найпопулярніших нових легкових автомобілів із дизельними двигунами увійшли:

  1. Toyota Land Cruiser Prado — 219 автомобілів
  2. Renault Duster — 206 автомобілів
  3. Volkswagen Touareg — 106 автомобілів
  4. Toyota Hilux — 55 автомобілів
  5. KGM Musso Grand — 47 автомобілів

Лідером сегмента став Toyota Land Cruiser Prado, який традиційно користується попитом серед позашляховиків із дизельними двигунами.

Найпопулярніші імпортовані дизельні авто з пробігом

Серед вживаних дизельних автомобілів, які українці ввозили з-за кордону, лідерами стали:

  1. Renault Megane — 232 одиниці
  2. Nissan Qashqai — 217 одиниць
  3. Skoda Octavia — 208 одиниць
  4. Volkswagen Passat — 175 одиниць
  5. Hyundai Santa Fe — 131 автомобіль

Загалом статистика свідчить, що більшість дизельних автомобілів, які поповнюють український автопарк, залишаються машинами з пробігом, імпортованими з-за кордону. Нові дизельні моделі становлять приблизно чверть від загальної кількості таких реєстрацій.

