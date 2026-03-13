Які дизельні авто обирали українці у лютому

ФОТО: Toyota |
Toyota Land Cruiser Prado
У лютому 2026 року український автопарк поповнили 4,3 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.
Порівняно з лютим 2025 року попит на дизельні авто зменшився на 12 відсотків. Водночас структура ринку демонструє різні тенденції для нових і вживаних автомобілів.
Із загальної кількості зареєстрованих машин:
- нових автомобілів — 1,1 тис. одиниць, що на 8 відсотків більше, ніж торік
- вживаних авто, імпортованих з-за кордону — 3,2 тис. одиниць, що на 17 відсотків менше
Найпопулярніші нові дизельні автомобілі
До п’ятірки найпопулярніших нових легкових автомобілів із дизельними двигунами увійшли:
- Toyota Land Cruiser Prado — 219 автомобілів
- Renault Duster — 206 автомобілів
- Volkswagen Touareg — 106 автомобілів
- Toyota Hilux — 55 автомобілів
- KGM Musso Grand — 47 автомобілів
Лідером сегмента став Toyota Land Cruiser Prado, який традиційно користується попитом серед позашляховиків із дизельними двигунами.
Найпопулярніші імпортовані дизельні авто з пробігом
Серед вживаних дизельних автомобілів, які українці ввозили з-за кордону, лідерами стали:
- Renault Megane — 232 одиниці
- Nissan Qashqai — 217 одиниць
- Skoda Octavia — 208 одиниць
- Volkswagen Passat — 175 одиниць
- Hyundai Santa Fe — 131 автомобіль
Загалом статистика свідчить, що більшість дизельних автомобілів, які поповнюють український автопарк, залишаються машинами з пробігом, імпортованими з-за кордону. Нові дизельні моделі становлять приблизно чверть від загальної кількості таких реєстрацій.