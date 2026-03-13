Які дизельні авто обирали українці у лютому

У лютому 2026 року український автопарк поповнили 4,3 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з лютим 2025 року попит на дизельні авто зменшився на 12 відсотків. Водночас структура ринку демонструє різні тенденції для нових і вживаних автомобілів.

Із загальної кількості зареєстрованих машин:

нових автомобілів — 1,1 тис. одиниць, що на 8 відсотків більше, ніж торік

вживаних авто, імпортованих з-за кордону — 3,2 тис. одиниць, що на 17 відсотків менше

Найпопулярніші нові дизельні автомобілі

До п’ятірки найпопулярніших нових легкових автомобілів із дизельними двигунами увійшли:

Toyota Land Cruiser Prado — 219 автомобілів Renault Duster — 206 автомобілів Volkswagen Touareg — 106 автомобілів Toyota Hilux — 55 автомобілів KGM Musso Grand — 47 автомобілів

Лідером сегмента став Toyota Land Cruiser Prado, який традиційно користується попитом серед позашляховиків із дизельними двигунами.

Найпопулярніші імпортовані дизельні авто з пробігом

Серед вживаних дизельних автомобілів, які українці ввозили з-за кордону, лідерами стали:

Renault Megane — 232 одиниці Nissan Qashqai — 217 одиниць Skoda Octavia — 208 одиниць Volkswagen Passat — 175 одиниць Hyundai Santa Fe — 131 автомобіль

Загалом статистика свідчить, що більшість дизельних автомобілів, які поповнюють український автопарк, залишаються машинами з пробігом, імпортованими з-за кордону. Нові дизельні моделі становлять приблизно чверть від загальної кількості таких реєстрацій.