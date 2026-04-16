Какие дизельные авто выбирали украинцы в марте

В марте 2026 года украинский автопарк пополнили 5,1 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с мартом прошлого года спрос на дизельные авто снизился на 8%. В то же время в месячном разрезе структура рынка демонстрирует разнонаправленную динамику.

Структура рынка

Из общего количества:

Новые автомобили - 1,3 тыс. единиц (+21%)

Подержанные импортированные авто - 3,8 тыс. единиц (-14%)

Таким образом, спрос на новые дизельные модели растет, тогда как сегмент импортированных авто с пробегом продолжает сокращаться.

Самые популярные новые дизельные модели

В пятерку лидеров среди новых авто вошли:

Renault Duster - 259 ед.

Volkswagen Touareg - 180 ед.

Toyota Land Cruiser Prado - 151 ед.

Skoda Kodiaq - 91 ед.

Volkswagen Tiguan - 75 ед.

Лидерство бюджетного сегмента в лице Duster свидетельствует о стабильном спросе на доступные дизельные SUV.

Самые популярные подержанные дизельные авто

Среди импортируемых авто с пробегом лидируют:

Renault Megane - 286 ед.

Nissan Qashqai - 258 ед.

Skoda Octavia - 238 ед.

Hyundai Santa Fe - 209 ед.

Kia Sorento - 178 ед.

В этом сегменте доминируют практичные семейные модели из Европы.

Вывод

Рынок дизельных авто в Украине демонстрирует постепенную трансформацию: общий спрос сокращается, но интерес к новым моделям растет. Это может свидетельствовать о смене потребительских приоритетов - от дешевого импорта к более современным и технологичным автомобилям.