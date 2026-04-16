Какие дизельные авто выбирали украинцы в марте

Спрос на подержанные дизельные авто в Украине снижается. При этом продажи новых дизельных машин продолжают расти.
Какие дизели покупали украинцы в марте

Большое количество дизельных Renault Duster приобрели для силовых структур

Евгений Гудущан
16 апреля, 13:20
0
0 мин

В марте 2026 года украинский автопарк пополнили 5,1 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с мартом прошлого года спрос на дизельные авто снизился на 8%. В то же время в месячном разрезе структура рынка демонстрирует разнонаправленную динамику.

Структура рынка

Из общего количества:

  • Новые автомобили - 1,3 тыс. единиц (+21%)
  • Подержанные импортированные авто - 3,8 тыс. единиц (-14%)

Таким образом, спрос на новые дизельные модели растет, тогда как сегмент импортированных авто с пробегом продолжает сокращаться.

Самые популярные новые дизельные модели

В пятерку лидеров среди новых авто вошли:

  • Renault Duster - 259 ед.
  • Volkswagen Touareg - 180 ед.
  • Toyota Land Cruiser Prado - 151 ед.
  • Skoda Kodiaq - 91 ед.
  • Volkswagen Tiguan - 75 ед.

Лидерство бюджетного сегмента в лице Duster свидетельствует о стабильном спросе на доступные дизельные SUV.

Самые популярные подержанные дизельные авто

Среди импортируемых авто с пробегом лидируют:

  • Renault Megane - 286 ед.
  • Nissan Qashqai - 258 ед.
  • Skoda Octavia - 238 ед.
  • Hyundai Santa Fe - 209 ед.
  • Kia Sorento - 178 ед.

В этом сегменте доминируют практичные семейные модели из Европы.

Вывод

Рынок дизельных авто в Украине демонстрирует постепенную трансформацию: общий спрос сокращается, но интерес к новым моделям растет. Это может свидетельствовать о смене потребительских приоритетов - от дешевого импорта к более современным и технологичным автомобилям.

