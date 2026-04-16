Какие дизельные авто выбирали украинцы в марте

Большое количество дизельных Renault Duster приобрели для силовых структур
В марте 2026 года украинский автопарк пополнили 5,1 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с мартом прошлого года спрос на дизельные авто снизился на 8%. В то же время в месячном разрезе структура рынка демонстрирует разнонаправленную динамику.
Структура рынка
Из общего количества:
- Новые автомобили - 1,3 тыс. единиц (+21%)
- Подержанные импортированные авто - 3,8 тыс. единиц (-14%)
Таким образом, спрос на новые дизельные модели растет, тогда как сегмент импортированных авто с пробегом продолжает сокращаться.
Самые популярные новые дизельные модели
В пятерку лидеров среди новых авто вошли:
- Renault Duster - 259 ед.
- Volkswagen Touareg - 180 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 151 ед.
- Skoda Kodiaq - 91 ед.
- Volkswagen Tiguan - 75 ед.
Лидерство бюджетного сегмента в лице Duster свидетельствует о стабильном спросе на доступные дизельные SUV.
Самые популярные подержанные дизельные авто
Среди импортируемых авто с пробегом лидируют:
- Renault Megane - 286 ед.
- Nissan Qashqai - 258 ед.
- Skoda Octavia - 238 ед.
- Hyundai Santa Fe - 209 ед.
- Kia Sorento - 178 ед.
В этом сегменте доминируют практичные семейные модели из Европы.
Вывод
Рынок дизельных авто в Украине демонстрирует постепенную трансформацию: общий спрос сокращается, но интерес к новым моделям растет. Это может свидетельствовать о смене потребительских приоритетов - от дешевого импорта к более современным и технологичным автомобилям.