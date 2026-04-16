Які дизельні авто обирали українці у березні

Велику кількість дизельних Renault Duster придбали для силових структур
У березні 2026 року український автопарк поповнили 5,1 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Ціни на пальне знову пішли вгору: дизель може перевищити 100 гривень за літр
Порівняно з березнем минулого року попит на дизельні авто знизився на 8%. Водночас у місячному розрізі структура ринку демонструє різноспрямовану динаміку.
Структура ринку
Із загальної кількості:
- Нові автомобілі — 1,3 тис. одиниць (+21%)
- Вживані імпортовані авто — 3,8 тис. одиниць (-14%)
Таким чином, попит на нові дизельні моделі зростає, тоді як сегмент імпортованих авто з пробігом продовжує скорочуватися.
Найпопулярніші нові дизельні моделі
До п’ятірки лідерів серед нових авто увійшли:
- Renault Duster — 259 од.
- Volkswagen Touareg — 180 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 151 од.
- Skoda Kodiaq — 91 од.
- Volkswagen Tiguan — 75 од.
Лідерство бюджетного сегмента в особі Duster свідчить про стабільний попит на доступні дизельні SUV.
Найпопулярніші вживані дизельні авто
Серед імпортованих авто з пробігом лідирують:
- Renault Megane — 286 од.
- Nissan Qashqai — 258 од.
- Skoda Octavia — 238 од.
- Hyundai Santa Fe — 209 од.
- Kia Sorento — 178 од.
У цьому сегменті домінують практичні сімейні моделі з Європи.
Висновок
Ринок дизельних авто в Україні демонструє поступову трансформацію: загальний попит скорочується, але інтерес до нових моделей зростає. Це може свідчити про зміну споживчих пріоритетів — від дешевого імпорту до більш сучасних і технологічних автомобілів.