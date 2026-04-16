Які дизельні авто обирали українці у березні

У березні 2026 року український автопарк поповнили 5,1 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з березнем минулого року попит на дизельні авто знизився на 8%. Водночас у місячному розрізі структура ринку демонструє різноспрямовану динаміку.

Структура ринку

Із загальної кількості:

Нові автомобілі — 1,3 тис. одиниць (+21%)

Вживані імпортовані авто — 3,8 тис. одиниць (-14%)

Таким чином, попит на нові дизельні моделі зростає, тоді як сегмент імпортованих авто з пробігом продовжує скорочуватися.

Найпопулярніші нові дизельні моделі

До п’ятірки лідерів серед нових авто увійшли:

Renault Duster — 259 од.

Volkswagen Touareg — 180 од.

Toyota Land Cruiser Prado — 151 од.

Skoda Kodiaq — 91 од.

Volkswagen Tiguan — 75 од.

Лідерство бюджетного сегмента в особі Duster свідчить про стабільний попит на доступні дизельні SUV.

Найпопулярніші вживані дизельні авто

Серед імпортованих авто з пробігом лідирують:

Renault Megane — 286 од.

Nissan Qashqai — 258 од.

Skoda Octavia — 238 од.

Hyundai Santa Fe — 209 од.

Kia Sorento — 178 од.

У цьому сегменті домінують практичні сімейні моделі з Європи.

Висновок

Ринок дизельних авто в Україні демонструє поступову трансформацію: загальний попит скорочується, але інтерес до нових моделей зростає. Це може свідчити про зміну споживчих пріоритетів — від дешевого імпорту до більш сучасних і технологічних автомобілів.