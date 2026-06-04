Какие двигатели для новых автомобилей выбирали украинцы в мае: статистика

В мае 2026 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжили наращивать свое присутствие на украинском рынке новых легковых автомобилей. По данным Укравтопрома, на такие модели пришлось более 60% всех продаж новых авто.

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Для сравнения, в мае прошлого года их доля составляла 54,3%, что свидетельствует об изменении потребительских предпочтений в пользу бензиновых и дизельных автомобилей.

Бензиновые модели остаются лидерами

Наибольшую долю рынка в мае получили автомобили с бензиновыми двигателями. На них пришлось 39,9% всех продаж новых легковушек против 36% годом ранее.

Лидером среди бензиновых моделей стал кроссовер Hyundai Tucson, который продолжает оставаться одним из самых популярных автомобилей на украинском рынке.

Гибриды продолжают расти

Вторым по популярности сегментом стали гибридные автомобили. Их доля увеличилась с 27,1% до 30,8%.

Самой успешной гибридной моделью месяца стал Toyota RAV4, который традиционно пользуется высоким спросом среди украинских покупателей благодаря сочетанию экономичности и практичности.

Спрос на дизели вырос

Дизельные автомобили также продемонстрировали положительную динамику. Их доля на рынке увеличилась с 18,3% до 20,7%.

Лидером сегмента стал Renault Duster, который остается одним из самых востребованных автомобилей среди покупателей, ищущих универсальный кроссовер с невысокими эксплуатационными расходами.

Электромобили потеряли позиции

Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте электромобилей. Если в мае 2025 года на них приходилось 18,4% продаж новых авто, то сейчас этот показатель сократился до 8,5%.

Самым популярным электрокаром месяца стал BYD Sea Lion 06 EV.

Автомобили с газобаллонным оборудованием традиционно занимают незначительную долю рынка - менее 1%. Как и среди бензиновых моделей, лидером этого сегмента стал Hyundai Tucson.

Изменение структуры рынка

Майская статистика демонстрирует постепенное возвращение интереса покупателей к автомобилям с классическими силовыми установками. В то же время гибридные модели продолжают укреплять свои позиции благодаря сочетанию низкого расхода топлива и отсутствия зависимости от зарядной инфраструктуры.

Зато сегмент электромобилей переживает период коррекции после стремительного роста предыдущих лет, что отражается в существенном сокращении его доли на рынке новых автомобилей.