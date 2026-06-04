Які двигуни обирали українці у травні: статистика

У травні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжили нарощувати свою присутність на українському ринку нових легкових автомобілів. За даними Укравтопрому, на такі моделі припало понад 60% усіх продажів нових авто.

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Для порівняння, у травні минулого року їхня частка становила 54,3%, що свідчить про зміну споживчих уподобань на користь бензинових та дизельних автомобілів.

Бензинові моделі залишаються лідерами

Найбільшу частку ринку в травні отримали автомобілі з бензиновими двигунами. На них припало 39,9% усіх продажів нових легковиків проти 36% роком раніше.

Лідером серед бензинових моделей став кросовер Hyundai Tucson, який продовжує залишатися одним із найпопулярніших автомобілів на українському ринку.

Гібриди продовжують зростати

Другим за популярністю сегментом стали гібридні автомобілі. Їхня частка збільшилася з 27,1% до 30,8%.

Найуспішнішою гібридною моделлю місяця став Toyota RAV4, який традиційно користується високим попитом серед українських покупців завдяки поєднанню економічності та практичності.

Попит на дизелі зріс

Дизельні автомобілі також продемонстрували позитивну динаміку. Їхня частка на ринку збільшилася з 18,3% до 20,7%.

Лідером сегмента став Renault Duster, який залишається одним із найбільш затребуваних автомобілів серед покупців, що шукають універсальний кросовер із невисокими експлуатаційними витратами.

Електромобілі втратили позиції

Найбільш помітне падіння зафіксовано у сегменті електромобілів. Якщо у травні 2025 року на них припадало 18,4% продажів нових авто, то нині цей показник скоротився до 8,5%.

Найпопулярнішим електрокаром місяця став BYD Sea Lion 06 EV.

Автомобілі з газобалонним обладнанням традиційно займають незначну частку ринку — менш як 1%. Як і серед бензинових моделей, лідером цього сегмента став Hyundai Tucson.

Зміна структури ринку

Травнева статистика демонструє поступове повернення інтересу покупців до автомобілів із класичними силовими установками. Водночас гібридні моделі продовжують зміцнювати свої позиції завдяки поєднанню низької витрати пального та відсутності залежності від зарядної інфраструктури.

Натомість сегмент електромобілів переживає період корекції після стрімкого зростання попередніх років, що відображається у суттєвому скороченні його частки на ринку нових автомобілів.