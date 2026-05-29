Які країни ЄС мають найбільші авторинки: статистика

За підсумками січня–квітня 2026 року в країнах Європейського Союзу реалізували майже 3,8 млн нових легкових автомобілів. Найбільшим ринком традиційно залишається Німеччина, тоді як найменше нових авто зареєстрували на Мальті, пише Укравтопром.

За даними європейської статистики, у Німеччині за перші чотири місяці року поставили на облік 948,6 тис. нових легковиків, що на 4,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Друге місце серед найбільших автомобільних ринків ЄС посіла Італія, де реалізували 639,7 тис. нових авто. Попит тут зріс майже на 10%.

До п’ятірки найбільших ринків також увійшли:

Франція — 539,9 тис. авто (-1,6%)

Іспанія — 407,4 тис. авто (+7,8%)

Польща — 203,5 тис. авто (+7,6%)

Водночас найменші обсяги продажів нових автомобілів зафіксували у невеликих країнах ЄС. Найменшим ринком стала Мальта, де з початку року зареєстрували лише 2150 нових автомобілів.

До списку найменших ринків також потрапили:

Литва — 14,3 тис. авто (+9,9%)

Латвія — 6902 авто (+0,8%)

Естонія — 6164 авто (+92,9%)

Кіпр — 4799 авто (-13,5%)

Мальта — 2150 авто (+12,2%)

Особливо помітне зростання продемонструвала Естонія, де ринок нових автомобілів майже подвоївся у річному порівнянні.

Для порівняння, в Україні за перші чотири місяці 2026 року реалізували 21,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 7% більше, ніж торік.