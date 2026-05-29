Какие страны ЕС имеют самые большие авторынки: статистика

По итогам января–апреля 2026 года в странах Европейского Союза реализовали почти 3,8 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим рынком традиционно остается Германия, тогда как меньше всего новых авто зарегистрировали на Мальте, пишет Укравтопром.

По данным европейской статистики, в Германии за первые четыре месяца года поставили на учет 948,6 тыс. новых легковушек, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Второе место среди крупнейших автомобильных рынков ЕС заняла Италия, где реализовали 639,7 тыс. новых авто. Спрос здесь вырос почти на 10%.

В пятерку крупнейших рынков также вошли:

Франция - 539,9 тыс. авто (-1,6%)

Испания - 407,4 тыс. авто (+7,8%)

Польша - 203,5 тыс. авто (+7,6%)

В то же время наименьшие объемы продаж новых автомобилей зафиксировали в небольших странах ЕС. Наименьшим рынком стала Мальта, где с начала года зарегистрировали лишь 2150 новых автомобилей.

В список самых маленьких рынков также попали:

Литва - 14,3 тыс. авто (+9,9%)

Латвия - 6902 авто (+0,8%)

Эстония - 6164 авто (+92,9%)

Кипр - 4799 авто (-13,5%)

Мальта - 2150 авто (+12,2%)

Особенно заметный рост продемонстрировала Эстония, где рынок новых автомобилей почти удвоился в годовом сравнении.

Для сравнения, в Украине за первые четыре месяца 2026 года реализовали 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем в прошлом году.