Какие страны ЕС имеют самые большие авторынки: статистика

Авторынок ЕС
По итогам января–апреля 2026 года в странах Европейского Союза реализовали почти 3,8 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим рынком традиционно остается Германия, тогда как меньше всего новых авто зарегистрировали на Мальте, пишет Укравтопром.
По данным европейской статистики, в Германии за первые четыре месяца года поставили на учет 948,6 тыс. новых легковушек, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Второе место среди крупнейших автомобильных рынков ЕС заняла Италия, где реализовали 639,7 тыс. новых авто. Спрос здесь вырос почти на 10%.
В пятерку крупнейших рынков также вошли:
- Франция - 539,9 тыс. авто (-1,6%)
- Испания - 407,4 тыс. авто (+7,8%)
- Польша - 203,5 тыс. авто (+7,6%)
В то же время наименьшие объемы продаж новых автомобилей зафиксировали в небольших странах ЕС. Наименьшим рынком стала Мальта, где с начала года зарегистрировали лишь 2150 новых автомобилей.
В список самых маленьких рынков также попали:
- Литва - 14,3 тыс. авто (+9,9%)
- Латвия - 6902 авто (+0,8%)
- Эстония - 6164 авто (+92,9%)
- Кипр - 4799 авто (-13,5%)
- Мальта - 2150 авто (+12,2%)
Особенно заметный рост продемонстрировала Эстония, где рынок новых автомобилей почти удвоился в годовом сравнении.
Для сравнения, в Украине за первые четыре месяца 2026 года реализовали 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем в прошлом году.