Моторынок Украины установил рекорд: почему мотоциклы покупают активнее автомобилей

В апреле украинский моторынок показал результат, который даже превысил пиковые показатели прошлого лета: 10 608 регистраций против 10 604 в июле 2025 года. Такие данные приводит Институт исследований авторынка, который проанализировал регистрации мототехники за апрель 2026 года. Больше всего рынок подтолкнул сегмент новых импортируемых мотоциклов: за месяц он вырос на 45,8%.

Мотоцикл становится транспортом, а не только развлечением

Еще недавно украинский моторынок жил преимущественно сезонной логикой. Весна - старт продаж, лето - пик, осень - спад. Но апрель 2026 года показал, что двухколесная техника выходит за пределы привычного “байкерского” сценария.

Причина проста: содержать автомобиль становится дороже. Топливо дорожает, сервис не дешевеет, городской трафик не исчезает. На этом фоне легкий мотоцикл или эндуро выглядит уже не как игрушка на выходные, а как способ быстро и дешево передвигаться ежедневно.

Именно поэтому рынок мотоциклов ведет себя иначе, чем рынок легковых авто. Если покупатели автомобилей часто откладывают решение, то в мотосегменте спрос, наоборот, ускоряется.

Новые мотоциклы забрали почти половину рынка

Главная особенность апрельского моторынка - доминирование новой импортной техники. На нее пришлось 49,6% всех регистраций, или 5260 мотоциклов. Для украинского авторынка это нетипичная картина, ведь в легковом сегменте обычно преобладают внутренние перепродажи и импорт подержанных машин.

В мотосегменте все наоборот. Покупатель часто выбирает новый, но недорогой мотоцикл. Он проще, дешевле в обслуживании и не имеет долгой истории эксплуатации. Для людей, которым нужен транспорт “здесь и сейчас”, это весомый аргумент.

Внутренние перепродажи тоже остаются сильными. В апреле они охватили 4185 регистраций, или 39,5% рынка. Этот сегмент почти не изменился по сравнению с мартом, но за год вырос на 19%. То есть спрос есть не только на новую технику, но и на мотоциклы, которые уже несколько лет ездят по Украине.

Импорт подержанных мотоциклов пока наименьший по объему - 1163 единицы. Но именно здесь зафиксирована самая сильная годовая динамика: плюс 43,6% к апрелю прошлого года. Это означает, что покупатели снова активнее смотрят на японские, американские и европейские байки из-за рубежа.

Китайские бренды стали основой нового рынка

В сегменте новых мотоциклов покупатели голосуют не за престиж, а за цену и практичность. Лидерами стали Lifan, Kovi, Musstang, Spark и Tekken. Это техника, которую покупают для ежедневных поездок, сельской местности, курьерской работы, учебы или любительского эндуро.

Lifan в апреле стал первым с 705 регистрациями. Kovi получил 648 регистраций, что хорошо объясняется популярностью легких эндуро. Musstang и Spark также держатся высоко, потому что предлагают простую утилитарную технику за доступные деньги.

Интересно, что среди классических мировых брендов в топе новых мотоциклов фактически осталась только Honda. Она заняла десятую позицию со 160 регистрациями. Это хорошо показывает структуру спроса: новый японский или европейский мотоцикл для многих остается дорогим удовольствием, а китайский байк - реальным транспортным решением.

На вторичном рынке доминирует японская школа

Подержанный моторынок имеет совсем другой характер. Здесь покупатель уже чаще ищет не самый дешевый вариант, а ресурс, бренд и репутацию. Именно поэтому Honda лидирует и во внутренних перепродажах, и в импорте подержанных мотоциклов.

На внутреннем рынке Honda собрала 494 регистрации, Yamaha - 396. Рядом с ними заметны Lifan, Geon и Kovi. Это означает, что китайская техника, которую покупали новой несколько лет назад, уже сформировала собственный вторичный рынок.

В подержанном импорте картина еще более “классическая”. Первые позиции занимают Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. В пятерку также вошел Harley-Davidson с 83 регистрациями. Здесь уже речь идет не только об экономии. Часть покупателей везет мотоцикл как эмоциональную покупку - круизер, туристический байк или японскую классику, которую сложно найти на внутреннем рынке в нужном состоянии.

Почему моторынок растет именно сейчас

Апрельский рекорд не выглядит случайностью. Он сложился из нескольких факторов. Во-первых, сезон стартовал активно: весна традиционно подогревает спрос на двухколесную технику. Во-вторых, цены на топливо заставляют многих считать расходы на ежедневные поездки. В-третьих, рынок новой бюджетной мототехники стал достаточно широким, чтобы покупатель мог найти вариант под конкретную потребность.

Для города это может быть легкий дорожный мотоцикл. Для села - простая техника с минимальными требованиями к сервису.

Для курьера - экономный транспорт с низким расходом топлива. Для тех, кто хочет ездить не только по асфальту, - эндуро, которое стало одним из самых заметных трендов последних лет.

