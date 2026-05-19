Моторинок України встановив рекорд: чому мотоцикли купують активніше за авто

У квітні український моторинок показав результат, який навіть перевищив пікові показники минулого літа: 10 608 реєстрацій проти 10 604 у липні 2025 року. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку, який проаналізував реєстрації мототехніки за квітень 2026 року. Найбільше ринок підштовхнув сегмент нових імпортованих мотоциклів: за місяць він зріс на 45,8%.

До речі як не потрапити в ДТП з мотоциклом

Мотоцикл стає транспортом, а не лише розвагою

Ще недавно український моторинок жив переважно сезонною логікою. Весна — старт продажів, літо — пік, осінь — спад. Але квітень 2026 року показав, що двоколісна техніка виходить за межі звичного “байкерського” сценарію.

Причина проста: утримувати автомобіль стає дорожче. Пальне дорожчає, сервіс не дешевшає, міський трафік не зникає. На цьому фоні легкий мотоцикл або ендуро виглядає вже не як іграшка на вихідні, а як спосіб швидко й дешево пересуватися щодня.

Саме тому ринок мотоциклів поводиться інакше, ніж ринок легкових авто. Якщо покупці автомобілів часто відкладають рішення, то в мотосегменті попит, навпаки, прискорюється.

Нові мотоцикли забрали майже половину ринку

Головна особливість квітневого моторинку — домінування нової імпортної техніки. На неї припало 49,6% усіх реєстрацій, або 5260 мотоциклів. Для українського авторинку це нетипова картина, адже у легковому сегменті зазвичай переважають внутрішні перепродажі та імпорт вживаних машин.

У мотосегменті все навпаки. Покупець часто обирає новий, але недорогий мотоцикл. Він простіший, дешевший в обслуговуванні й не має довгої історії експлуатації. Для людей, яким потрібен транспорт “тут і зараз”, це вагомий аргумент.

Внутрішні перепродажі теж залишаються сильними. У квітні вони охопили 4185 реєстрацій, або 39,5% ринку. Цей сегмент майже не змінився порівняно з березнем, але за рік зріс на 19%. Тобто попит є не лише на нову техніку, а й на мотоцикли, які вже кілька років їздять Україною.

Імпорт вживаних мотоциклів поки найменший за обсягом — 1163 одиниці. Але саме тут зафіксована найсильніша річна динаміка: плюс 43,6% до квітня минулого року. Це означає, що покупці знову активніше дивляться на японські, американські та європейські байки з-за кордону.

Китайські бренди стали основою нового ринку

У сегменті нових мотоциклів покупці голосують не за престиж, а за ціну й практичність. Лідерами стали Lifan, Kovi, Musstang, Spark і Tekken. Це техніка, яку купують для щоденних поїздок, сільської місцевості, кур’єрської роботи, навчання або аматорського ендуро.

Lifan у квітні став першим із 705 реєстраціями. Kovi отримав 648 реєстрацій, що добре пояснюється популярністю легких ендуро. Musstang і Spark також тримаються високо, бо пропонують просту утилітарну техніку за доступні гроші.

Цікаво, що серед класичних світових брендів у топі нових мотоциклів фактично залишилася лише Honda. Вона посіла десяту позицію зі 160 реєстраціями. Це добре показує структуру попиту: новий японський або європейський мотоцикл для багатьох залишається дорогим задоволенням, а китайський байк — реальним транспортним рішенням.

Також цікаво електричний мопед Honda буде дешевшим за бензиновий

На вторинному ринку домінує японська школа

Вживаний моторинок має зовсім інший характер. Тут покупець уже частіше шукає не найдешевший варіант, а ресурс, бренд і репутацію. Саме тому Honda лідирує і у внутрішніх перепродажах, і в імпорті вживаних мотоциклів.

На внутрішньому ринку Honda зібрала 494 реєстрації, Yamaha — 396. Поруч із ними помітні Lifan, Geon і Kovi. Це означає, що китайська техніка, яку купували новою кілька років тому, вже сформувала власний вторинний ринок.

У вживаному імпорті картина ще більш “класична”. Перші позиції займають Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki. До п’ятірки також увійшов Harley-Davidson із 83 реєстраціями. Тут уже йдеться не лише про економію. Частина покупців везе мотоцикл як емоційну покупку — круїзер, туристичний байк або японську класику, яку складно знайти на внутрішньому ринку в потрібному стані.

Чому моторинок росте саме зараз

Квітневий рекорд не виглядає випадковістю. Він склався з кількох факторів. По-перше, сезон стартував активно: весна традиційно підігріває попит на двоколісну техніку. По-друге, ціни на пальне змушують багатьох рахувати витрати на щоденні поїздки. По-третє, ринок нової бюджетної мототехніки став достатньо широким, щоб покупець міг знайти варіант під конкретну потребу.

Для міста це може бути легкий дорожній мотоцикл. Для села — проста техніка з мінімальними вимогами до сервісу.

Для кур’єра — економний транспорт із низькою витратою пального. Для тих, хто хоче їздити не лише асфальтом, — ендуро, яке стало одним із найпомітніших трендів останніх років.

Що це означає для авторинку