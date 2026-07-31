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Какие кроссоверы импортируют на территорию Украины: рейтинг

Названы самые популярные кроссоверы, которые украинцы ввозят из-за границы. Среди лидеров – бензиновые продукты VAG группы.
Какие кроссоверы импортируют в Украину: рейтинг

Volkswagen Tiguan

Евгений Гудущан
logo31 июля, 11:40
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В первом полугодии 2026 года кроссоверы остались самым популярным сегментом среди импортируемых подержанных автомобилей. По данным Укравтопром, на SUV пришлось более половины всех легковушек с пробегом, которые были ввезены в Украину.

Кроссоверы занимают более половины импорта

Всего с января по июнь украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Из них 53% составляли кроссоверы. Средний возраст таких автомобилей составил 8 лет.

Самым большим спросом пользовались модели с бензиновыми двигателями.

Распределение по типу силовой установки:

  • бензиновые - 61%;
  • дизельные - 19%;
  • электромобили - 9%;
  • гибриды - 8%;
  • автомобили с ГБО – 3%.

ТОП-10 самых популярных импортированных SUV с пробегом

Больше украинцы покупали следующие модели:

  1. Volkswagen Tiguan – 4549 авто.;
  2. Audi Q5 - 3962;
  3. Nissan Rogue - 3896;
  4. Ford Escape – 2446;
  5. Nissan Qashqai - 2166;
  6. Mazda CX-5 - 2086;
  7. BMW X3 - 1801;
  8. BMW X5 - 1646;
  9. Audi Q7 - 1615;
  10. Tesla Model Y - 1468.

Какие автомобили чаще всего выбирают украинцы

Рейтинг демонстрирует, что украинские покупатели традиционно предпочитают практические кроссоверы среднего класса. Лидером стал Volkswagen Tiguan, а в первую пятерку также вошли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape и Nissan Qashqai.

В то же время в десятку самых популярных попали сразу две модели BMW, два кроссовера Audi и единственный электромобиль в рейтинге. Tesla Model Y, популярность которой на вторичном рынке продолжает расти.

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