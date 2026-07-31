Какие кроссоверы импортируют на территорию Украины: рейтинг

В первом полугодии 2026 года кроссоверы остались самым популярным сегментом среди импортируемых подержанных автомобилей. По данным Укравтопром, на SUV пришлось более половины всех легковушек с пробегом, которые были ввезены в Украину.

Кроссоверы занимают более половины импорта

Всего с января по июнь украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Из них 53% составляли кроссоверы. Средний возраст таких автомобилей составил 8 лет.

Самым большим спросом пользовались модели с бензиновыми двигателями.

Распределение по типу силовой установки:

бензиновые - 61%;

дизельные - 19%;

электромобили - 9%;

гибриды - 8%;

автомобили с ГБО – 3%.

ТОП-10 самых популярных импортированных SUV с пробегом

Больше украинцы покупали следующие модели:

Volkswagen Tiguan – 4549 авто.; Audi Q5 - 3962; Nissan Rogue - 3896; Ford Escape – 2446; Nissan Qashqai - 2166; Mazda CX-5 - 2086; BMW X3 - 1801; BMW X5 - 1646; Audi Q7 - 1615; Tesla Model Y - 1468.

Какие автомобили чаще всего выбирают украинцы

Рейтинг демонстрирует, что украинские покупатели традиционно предпочитают практические кроссоверы среднего класса. Лидером стал Volkswagen Tiguan, а в первую пятерку также вошли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape и Nissan Qashqai.

В то же время в десятку самых популярных попали сразу две модели BMW, два кроссовера Audi и единственный электромобиль в рейтинге. Tesla Model Y, популярность которой на вторичном рынке продолжает расти.