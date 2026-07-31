Какие кроссоверы импортируют на территорию Украины: рейтинг

Volkswagen Tiguan
В первом полугодии 2026 года кроссоверы остались самым популярным сегментом среди импортируемых подержанных автомобилей. По данным Укравтопром, на SUV пришлось более половины всех легковушек с пробегом, которые были ввезены в Украину.
Кроссоверы занимают более половины импорта
Всего с января по июнь украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
Из них 53% составляли кроссоверы. Средний возраст таких автомобилей составил 8 лет.
Самым большим спросом пользовались модели с бензиновыми двигателями.
Распределение по типу силовой установки:
- бензиновые - 61%;
- дизельные - 19%;
- электромобили - 9%;
- гибриды - 8%;
- автомобили с ГБО – 3%.
ТОП-10 самых популярных импортированных SUV с пробегом
Больше украинцы покупали следующие модели:
- Volkswagen Tiguan – 4549 авто.;
- Audi Q5 - 3962;
- Nissan Rogue - 3896;
- Ford Escape – 2446;
- Nissan Qashqai - 2166;
- Mazda CX-5 - 2086;
- BMW X3 - 1801;
- BMW X5 - 1646;
- Audi Q7 - 1615;
- Tesla Model Y - 1468.
Какие автомобили чаще всего выбирают украинцы
Рейтинг демонстрирует, что украинские покупатели традиционно предпочитают практические кроссоверы среднего класса. Лидером стал Volkswagen Tiguan, а в первую пятерку также вошли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape и Nissan Qashqai.
В то же время в десятку самых популярных попали сразу две модели BMW, два кроссовера Audi и единственный электромобиль в рейтинге. Tesla Model Y, популярность которой на вторичном рынке продолжает расти.