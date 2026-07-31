Які кросовери імпортують на територію України: рейтинг

У першому півріччі 2026 року кросовери залишилися найпопулярнішим сегментом серед імпортованих вживаних автомобілів. За даними Укравтопрому, на SUV припало понад половину всіх легковиків з пробігом, які були ввезені в Україну.

Кросовери займають понад половину імпорту

Загалом із січня по червень український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Із них 53% становили кросовери. Середній вік таких автомобілів склав 8 років.

Найбільшим попитом користувалися моделі з бензиновими двигунами.

Розподіл за типом силової установки:

бензинові — 61%;

дизельні — 19%;

електромобілі — 9%;

гібриди — 8%;

автомобілі з ГБО — 3%.

ТОП-10 найпопулярніших імпортованих SUV з пробігом

Найбільше українці купували такі моделі:

Volkswagen Tiguan — 4549 авто; Audi Q5 — 3962; Nissan Rogue — 3896; Ford Escape — 2446; Nissan Qashqai — 2166; Mazda CX-5 — 2086; BMW X3 — 1801; BMW X5 — 1646; Audi Q7 — 1615; Tesla Model Y — 1468.

Які автомобілі найчастіше обирають українці

Рейтинг демонструє, що українські покупці традиційно віддають перевагу практичним кросоверам середнього класу. Лідером став Volkswagen Tiguan, а до першої п'ятірки також увійшли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape та Nissan Qashqai.

Водночас до десятки найпопулярніших потрапили одразу дві моделі BMW, два кросовери Audi та єдиний електромобіль у рейтингу — Tesla Model Y, популярність якої на вторинному ринку продовжує зростати.