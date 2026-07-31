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Які кросовери імпортують на територію України: рейтинг

Названо найпопулярніші вживані кросовери, які українці ввозять з-за кордону. Серед лідерів бензинові продукти VAG групи.
Які кросовери імпортують в Україну: рейтинг

Volkswagen Tiguan

Євген Гудущан
logo31 липня, 11:40
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У першому півріччі 2026 року кросовери залишилися найпопулярнішим сегментом серед імпортованих вживаних автомобілів. За даними Укравтопрому, на SUV припало понад половину всіх легковиків з пробігом, які були ввезені в Україну.

Кросовери займають понад половину імпорту

Загалом із січня по червень український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Із них 53% становили кросовери. Середній вік таких автомобілів склав 8 років.

Найбільшим попитом користувалися моделі з бензиновими двигунами.

Розподіл за типом силової установки:

  • бензинові — 61%;
  • дизельні — 19%;
  • електромобілі — 9%;
  • гібриди — 8%;
  • автомобілі з ГБО — 3%.

ТОП-10 найпопулярніших імпортованих SUV з пробігом

Найбільше українці купували такі моделі:

  1. Volkswagen Tiguan — 4549 авто;
  2. Audi Q5 — 3962;
  3. Nissan Rogue — 3896;
  4. Ford Escape — 2446;
  5. Nissan Qashqai — 2166;
  6. Mazda CX-5 — 2086;
  7. BMW X3 — 1801;
  8. BMW X5 — 1646;
  9. Audi Q7 — 1615;
  10. Tesla Model Y — 1468.

Які автомобілі найчастіше обирають українці

Рейтинг демонструє, що українські покупці традиційно віддають перевагу практичним кросоверам середнього класу. Лідером став Volkswagen Tiguan, а до першої п'ятірки також увійшли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape та Nissan Qashqai.

Водночас до десятки найпопулярніших потрапили одразу дві моделі BMW, два кросовери Audi та єдиний електромобіль у рейтингу — Tesla Model Y, популярність якої на вторинному ринку продовжує зростати.

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