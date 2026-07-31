Які кросовери імпортують на територію України: рейтинг

Volkswagen Tiguan
У першому півріччі 2026 року кросовери залишилися найпопулярнішим сегментом серед імпортованих вживаних автомобілів. За даними Укравтопрому, на SUV припало понад половину всіх легковиків з пробігом, які були ввезені в Україну.
Кросовери займають понад половину імпорту
Загалом із січня по червень український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Із них 53% становили кросовери. Середній вік таких автомобілів склав 8 років.
Найбільшим попитом користувалися моделі з бензиновими двигунами.
Розподіл за типом силової установки:
- бензинові — 61%;
- дизельні — 19%;
- електромобілі — 9%;
- гібриди — 8%;
- автомобілі з ГБО — 3%.
ТОП-10 найпопулярніших імпортованих SUV з пробігом
Найбільше українці купували такі моделі:
- Volkswagen Tiguan — 4549 авто;
- Audi Q5 — 3962;
- Nissan Rogue — 3896;
- Ford Escape — 2446;
- Nissan Qashqai — 2166;
- Mazda CX-5 — 2086;
- BMW X3 — 1801;
- BMW X5 — 1646;
- Audi Q7 — 1615;
- Tesla Model Y — 1468.
Які автомобілі найчастіше обирають українці
Рейтинг демонструє, що українські покупці традиційно віддають перевагу практичним кросоверам середнього класу. Лідером став Volkswagen Tiguan, а до першої п'ятірки також увійшли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape та Nissan Qashqai.
Водночас до десятки найпопулярніших потрапили одразу дві моделі BMW, два кросовери Audi та єдиний електромобіль у рейтингу — Tesla Model Y, популярність якої на вторинному ринку продовжує зростати.