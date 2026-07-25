Какие ксеноновые лампы светят лучше всего: результаты масштабного теста

О результатах испытаний сообщает Auto Bild. В тесте приняли участие ксеноновые лампы D1S от ведущих производителей, которые оценивались по яркости, длине светового пучка, равномерности освещения, цвету света и соотношению цены и качества.

Philips и Osram подтвердили статус лидеров

Победителем испытаний стала Philips Xenon X-tremeVision. Она обеспечила наилучшую освещенность дороги, самый длинный световой пучок и равномерное распределение света без темных зон. Эксперты отметили, что именно эта лампа позволяет водителю раньше заметить препятствия, пешеходов или животных на обочине.

Второе место заняла Osram Xenarc Night Breaker Unlimited. Она лишь незначительно уступила победителю по дальности освещения, зато продемонстрировала очень естественный цвет света и высокий уровень контрастности.

Обе модели подтвердили, что даже среди ксеноновых ламп разница в эффективности может быть довольно заметной.

Более дешевые аналоги заметно уступают

Лампы менее известных производителей также выполняли свои функции, однако в большинстве случаев уступали лидерам по интенсивности света и равномерности освещения.

У некоторых моделей световой пучок был короче, из-за чего видимость на высокой скорости ухудшалась. Кроме того, отдельные лампы имели менее равномерное распределение света, создавая темные участки перед автомобилем.

Эксперты отмечают, что такая разница может быть незаметна в городе, но на загородных дорогах она напрямую влияет на время реакции водителя.

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Почему не стоит экономить на ксеноновых лампах

Несмотря на более высокую стоимость продукции Philips и Osram, эксперты считают ее оправданной. Лучшая освещенность дороги позволяет быстрее замечать потенциальные опасности и снижает утомляемость глаз во время длительных ночных поездок.

Качественные ксеноновые лампы также отличаются более стабильными характеристиками на протяжении всего срока службы. Они медленнее теряют яркость и дольше сохраняют правильную цветовую температуру.

Как проводились испытания

В ходе тестирования специалисты измеряли световой поток, дальность освещения, равномерность светового пятна, цветовую температуру и субъективное восприятие света водителями.

Отдельно учитывалась экономическая целесообразность покупки, ведь более дорогая лампа может служить дольше и обеспечивать лучшую видимость, что делает ее более выгодной в долгосрочной перспективе.

На что обратить внимание при замене