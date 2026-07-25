Які ксенонові лампи світять найкраще: результати великого тесту

Про результати випробувань повідомляє Auto Bild. У тесті взяли участь ксенонові лампи D1S від провідних виробників, які оцінювали за яскравістю, довжиною світлового пучка, рівномірністю освітлення, кольором світла та співвідношенням ціни й якості.

Philips і Osram підтвердили статус лідерів

Переможцем випробування стала Philips Xenon X-tremeVision. Вона забезпечила найкращу освітленість дороги, найдовший світловий пучок і рівномірний розподіл світла без темних зон. Експерти відзначили, що саме ця лампа дозволяє водієві раніше помітити перешкоди, пішоходів або тварин на узбіччі.

Друге місце посіла Osram Xenarc Night Breaker Unlimited. Вона лише незначно поступилася переможцю за дальністю освітлення, зате продемонструвала дуже природний колір світла та високий рівень контрастності.

Обидві моделі підтвердили, що навіть серед ксенонових ламп різниця в ефективності може бути досить відчутною.

Дешевші аналоги помітно поступаються

Лампи менш відомих виробників також виконували свої функції, однак у більшості випадків поступалися лідерам за інтенсивністю світла та рівномірністю освітлення.

У деяких моделей світловий пучок був коротшим, через що видимість на високій швидкості погіршувалася. Крім того, окремі лампи мали менш рівномірний розподіл світла, створюючи темні ділянки перед автомобілем.

Експерти наголошують, що така різниця може бути непомітною в місті, але на заміських дорогах вона безпосередньо впливає на час реакції водія.

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Чому не варто економити на ксенонових лампах

Попри вищу вартість продукції Philips та Osram, експерти вважають її виправданою. Краща освітленість дороги дозволяє швидше помічати потенційні небезпеки та зменшує втому очей під час тривалих нічних поїздок.

Якісні ксенонові лампи також відрізняються стабільнішими характеристиками протягом усього терміну служби. Вони повільніше втрачають яскравість і довше зберігають правильну колірну температуру.

Як проводили випробування

Під час тестування спеціалісти вимірювали світловий потік, дальність освітлення, рівномірність світлової плями, колірну температуру та суб'єктивне сприйняття світла водіями.

Окремо враховували економічну доцільність покупки, адже дорожча лампа може служити довше та забезпечувати кращу видимість, що робить її вигіднішою у довгостроковій перспективі.

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