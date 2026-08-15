Какие новые правила уже этой осенью ждут водителей в странах Европы

Самое громкое нововведение вводит Словакия, где штрафовать начнут даже пьяных пассажиров мотоциклов. В то же время, Испания усиливает защиту велосипедистов, Италия и Польша. расширяют экологические зоны, а ЕС вводит новые требования к автомобилям.

Некоторые изменения уже вступили в силу летом, другие начинают действовать осенью или сейчас входят в практику повседневного контроля. Для украинских автомобилистов, регулярно ездящих по Европе, знание этих правил может уберечь от неприятных штрафов.

Детали новизны в ПДД европейских стран на нынешней неделе изучали эксперты Авто24. Перечень не очень велик, но по содержанию существенный.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Словакия: трезвым должен быть не только водитель

Самое необычное нововведение этой осенью вводит именно Словакия. С 1 сентября изменяются правила для транспортных средств категории L – мотоциклов, тандемных велосипедов, а также некоторого открытого легкого электротранспорта, когда "пассажир сидит без особой защиты, а его движения могут влиять на всю поездку".

Теперь ответственность распространяется не только на водителя, но и на пассажира. Если человек, едущий возле водителя или на другом открытом и многоместном транспортном средстве без ремней безопасности или находящийся в состоянии алкогольного опьянения, полиция будет иметь право провести проверку и оштрафовать именно пассажира.

Максимальный штраф составит 650 евро (33 557 грн).

В Министерстве внутренних дел Словакии объясняют, что нетрезвый пассажир может потерять равновесие, резко изменить положение тела или своими движениями нарушить устойчивость транспортного средства, что существенно увеличивает риск аварии.

Всевозможные уловки пассажира мотоцикла не предсказуемы, реакция водителя на это может запоздалой. Фото: magnific.com



В то же время, новые правила не касаются обычных легковых автомобилей, где пассажиры защищены ремнями безопасности и конструкцией салона. Там нетрезвых пассажиров можно возить пачками, но в пределах паспортной вместимости транспортного средства.

Испания: больше защиты для велосипедистов и пользователей электросамокатов

Испания продолжает реформировать дорожное законодательство, делая дороги более безопасными для самых уязвимых участников движения.

Новые правила ужесточают требования к водителям автомобилей во время обгона велосипедистов. Там с 1 октября 2026 водители при обгоне велосипедистов обязаны не только выдерживать безопасную боковую дистанцию, но и снижать скорость по меньшей мере на 20 км/ч от установленного на дороге лимита.

Если, скажем, на участке пути можно двигаться со скоростью 70 километров в час, то в ходе обгона спидометр должен показывать на 20 километров меньше. При этом при обгоне водитель должен соблюдать не менее 1,5 метра бокового интервала.

Особый акцент сделан на:

увеличении безопасной дистанции во время обгона;

уменьшение скорости при обгоне велосипедистов;

дополнительные требования к маневрированию у велосипедистов;

приоритете безопасности уязвимых участников движения

За опасный обгон велосипедиста предусмотрен штраф до 200 евро (10325 грн) и шесть штрафных баллов.

Также большее внимание уделяется пользователям электросамокатов и других средств микромобильности, которые в последние годы стали полноценными участниками дорожного движения. Кстати, в конце нынешнего июня Испания усилила правила для электросамокатов: шлемы стали обязательными для пользователей электросамокатов по всей стране и установлен минимальный возраст для их пользователей – 15 лет.

Фактически Испания продолжает курс на постепенное превращение городов в более комфортное пространство не только для автомобилей, но и для велосипедов и электротранспорта. Впрочем, она не единственная по этому поводу в Европе. (см. видео ниже).

Экологические ограничения становятся нормой

Польша также постепенно вводит ограничения для автомобилей с высокими выбросами. В первую очередь это касается крупных городов, где создаются так называемые Strefa Czystego Transportu – зона чистого транспорта.

Именно здесь могут действовать отдельные требования к экологическому классу автомобиля. Для украинских водителей эта тема особенно актуальна, поскольку Польша остается главной транзитной страной для поездок в Европу.

В Германии и Франции изменений ПДД этой осенью нет, но водители все чаще сталкиваются с местными ограничениями. Фактически каждый большой город может иметь свои требования к автомобилям.

Италия в своих мегаполисах продолжает расширяться сеть зон с ограниченным движением (ZTL) и зон низких выбросов.

Эксперты прогнозируют, что именно такой подход, когда правила устанавливают не на уровне страны, а отдельных муниципалитетов, в ближайшие годы станет основной тенденцией в Западной Европе.

Главный тренд – безопасность и экология

Если проанализировать все нововведения вместе, то можно увидеть общую тенденцию.

Европа одновременно двигается в двух направлениях:

повышает безопасность всех участников дорожного движения – от водителей до пассажиров мотоциклов, велосипедистов и пользователей электросамокатов;

все более активно ограничивает использование автомобилей с высокими выбросами в крупных городах.

Для украинских автомобилистов это означает, что перед поездкой в любую страну ЕС уже недостаточно знать только местные скоростные ограничения или размер штрафов.

Все важнее становятся экологический класс автомобиля, правила въезда в центры городов, требования к безопасности и даже особенности национального законодательства, как в случае со Словакией.

Осень 2026 года еще раз демонстрирует: европейские дороги становятся не только более технологичными, но и более требовательными ко всем участникам движения. пьяного пассажира