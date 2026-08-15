Які нові правила вже цієї осені чекають водіїв у країнах Європи

Найгучніше нововведення запроваджує Словаччина, де штрафувати почнуть навіть нетверезих пасажирів мотоциклів. Водночас Іспанія посилює захист велосипедистів, Італія та Польща розширюють екологічні зони, а ЄС запроваджує нові вимоги до автомобілів.

Деякі зміни вже набули чинності влітку, інші починають діяти восени або саме зараз входять у практику повсякденного контролю. Для українських автомобілістів, котрі регулярно їздять Європою, знання цих правил може вберегти від неприємних штрафів.

Деталі новизни в ПДР європейських країн на нинішньому тижні вивчали експерти Авто24. Перелік не дуже великий, але за змістом суттєвий.

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Словаччина: тверезим має бути не лише водій

Найбільш незвичне нововведення цієї осені запроваджує саме Словаччина. З 1 вересня змінюються правила для транспортних засобів категорії L – мотоциклів, тандемних велосипедів, а також деякого відкритого легкого електротранспорту, коли "пасажир сидить без особливого захисту, а його рухи можуть впливати на всю поїздку".

Відтепер відповідальність поширюється не лише на водія, а й на пасажира. Якщо людина, яка їде біля водія чи на іншому відкритому та багатомісному транспортному засобі без ременів безпеки чи перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, поліція матиме право провести перевірку та оштрафувати саме пасажира.

Максимальний штраф становитиме 650 євро (33 557 грн).

У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини пояснюють, що нетверезий пасажир може втратити рівновагу, різко змінити положення тіла або своїми рухами порушити стійкість транспортного засобу, що суттєво збільшує ризик аварії.

Усілякі викрутаси пасажира мотоцикла не передбачувані, реакція водія на це може запізнілою. Фото: magnific.com



Водночас нові правила не стосуються звичайних легкових автомобілів, де пасажири захищені ременями безпеки та конструкцією салону. Там нетверезих пасажирів можна возити пачками, але в межах паспортної місткості транспортного засобу.

Іспанія: більше захисту для велосипедистів і користувачів електросамокатів

Іспанія продовжує реформувати дорожнє законодавство, роблячи дороги безпечнішими для найуразливіших учасників руху.

Нові правила посилюють вимоги до водіїв автомобілів під час обгону велосипедистів. Там з 1 жовтня 2026 року водії при обгоні велосипедистів зобов'язані не лише витримувати безпечну бокову дистанцію, а й знижувати швидкість щонайменше на 20 км/год від установленого на дорозі ліміту.

Якщо, скажімо, на ділянці шляху дозволено рухатися зі швидкістю 70 кілометрів на годину, то в ході обгону спідометр має показувати на 20 кілометрів менше. При цьому під час обгону водій має дотримуватися щонайменше 1,5 метра бокового інтервалу.

Особливий акцент зроблено на:

збільшенні безпечної дистанції під час обгону;

зменшення швидкості при обгоні велосипедистів;

додаткових вимогах до маневрування біля велосипедистів;

пріоритеті безпеки вразливих учасників руху.

За небезпечний обгін велосипедиста передбачено штраф до 200 євро (10 325 грн) та шість штрафних балів.

Також більше уваги приділяється користувачам електросамокатів та інших засобів мікромобільності, які останніми роками стали повноцінними учасниками дорожнього руху. До речі, наприкінці нинішнього червня Іспанія посилила правила для електросамокатів: шоломи стали обов'язковими для користувачів електросамокатів по всій країні та встановлено мінімальний вік для їх користувачів – 15 років.

Фактично Іспанія продовжує курс на поступове перетворення міст на більш комфортний простір не лише для автомобілів, а й для велосипедів та електротранспорту. Втім, вона не єдина щодо цього у Європі (див. відео нижче).

Екологічні обмеження стають нормою

Польща також поступово запроваджує обмеження для автомобілів із високими викидами. Насамперед це стосується великих міст, де створюються так звані Strefa Czystego Transportu – зони чистого транспорту.

Саме тут можуть діяти окремі вимоги до екологічного класу автомобіля. Для українських водіїв ця тема особливо актуальна, адже Польща залишається головною транзитною країною для поїздок до Європи.

У Німеччині та Франції змін ПДР цієї осені немає, але водії дедалі частіше стикаються з місцевими обмеженнями. Фактично кожне велике місто може мати власні вимоги до автомобілів.

Італія у своїх мегаполісах також продовжує розширюватися мережа зон з обмеженим рухом (ZTL) та зон низьких викидів.

Експерти прогнозують, що саме такий підхід, коли правила встановлюють не на рівні країни, а окремих муніципалітетів, найближчими роками стане основною тенденцією в Західній Європі.

Головний тренд – безпека та екологія

Якщо проаналізувати всі нововведення разом, можна побачити спільну тенденцію.

Європа одночасно рухається у двох напрямках:

підвищує безпеку всіх учасників дорожнього руху – від водіїв до пасажирів мотоциклів, велосипедистів і користувачів електросамокатів;

дедалі активніше обмежує використання автомобілів із високими викидами у великих містах.

Для українських автомобілістів це означає, що перед поїздкою до будь-якої країни ЄС уже недостатньо знати лише місцеві швидкісні обмеження чи розмір штрафів.

Дедалі важливішими стають екологічний клас автомобіля, правила в'їзду до центрів міст, вимоги до безпеки та навіть особливості національного законодавства, як у випадку зі Словаччиною.

Осінь 2026 року ще раз демонструє: європейські дороги стають не лише технологічнішими, а й значно вимогливішими до всіх учасників руху. п'яного пасажира