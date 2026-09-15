В каких случаях медицинская справка водителя не требуется

Медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами необходима кандидатам в водители, которые сдают теоретический и практический экзамены сервисном центре МВД. В то же время во время“ военного положения” для обмена или восстановления водительского удостоверения этот документ не является обязательным.

Главный сервисный центр МВД объяснил, на что следует обратить внимание при оформлении медицинской справки и в каких случаях ее необходимо подавать.

Какой должна быть медицинская справка

Форма медицинской справки утверждена совместным приказом Минздрава и МВД Украины от 31 января 2013 года № 65/80. Поэтому у документа установлен образец.

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Во время обращения в медицинское учреждение следует уточнить, что нужна медицинская справка для кандидатов в водители. Для ее оформления также необходима фотография размером 3х4 см.

Медицинское освидетельствование можно проходить только в учреждении здравоохранения, которое имеет действующую лицензию на проведение медицинской практики.

Означающие отметки и коды ограничений

В справке напротив каждой категории транспортных средств, к управлению которой допущен человек, отмечается соответствующая отметка“ разрешено” и проставляется печать.

Если состояние здоровья водителя предусматривает определенные условия для вождения, в документе указываются соответствующие медицинские коды ограничений.

В частности, это может касаться необходимости пользоваться :

очками или контактными линзами;

слуховым аппаратом;

протезами;

другими средствами, необходимыми для безопасного вождения транспортного средства.

Такие ограничения указываются напротив соответствующей категории транспортных средств.

Сколько действует медицинская справка

Фиксированного одинакового срока для всех медицинских справок нет. Итоговый срок действия определяет медицинская комиссия индивидуально.

Важно, чтобы справка действовала на момент прохождения соответствующей процедуры.

Когда справка обязательна

Медицинский документ необходимо представить:

во время первого получения водительского удостоверения;

для сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД;

для сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД.

Если срок действия справки истек во время учебы или между экзаменами, водителю нужно повторно пройти медицинское освидетельствование и предоставить в сервисный центр МВД новый документ.

Когда справка не нужна

На период действия военного состояния медицинская справка не является обязательной для обмена или восстановления водительского удостоверения.

Это касается, в частности, случаев:

потери удостоверения;

похищение;

повреждение;

истечение срока его действия;

изменения персональных данных

Таким образом, во время“ военного положения” для обмена или восстановления водительского удостоверения медицинский документ не требуется, однако во время первого получения прав и сдача экзаменов действующая медицинская справка остается необходимой.