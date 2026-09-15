В яких випадках медична довідка водія не потрібна

Медична довідка про придатність до керування транспортними засобами необхідна кандидатам у водії, які складають теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Водночас під час “воєнного стану” для обміну або відновлення посвідчення водія цей документ не є обов’язковим.

Головний сервісний центр МВС пояснив, на що потрібно звернути увагу під час оформлення медичної довідки та в яких випадках її необхідно подавати.

Якою має бути медична довідка

Форму медичної довідки затверджено спільним наказом МОЗ та МВС України від 31 січня 2013 року № 65/80. Тому документ має встановлений зразок.

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Під час звернення до медичного закладу варто уточнити, що потрібна саме медична довідка для кандидатів у водії. Для її оформлення також необхідна фотографія розміром 3×4 см.

Медичний огляд можна проходити лише в закладі охорони здоров’я, який має чинну ліцензію на провадження медичної практики.

Що означають відмітки та коди обмежень

У довідці навпроти кожної категорії транспортних засобів, до керування якою допущена людина, зазначається відповідна відмітка “дозволено” та проставляється печатка.

Якщо стан здоров’я водія передбачає певні умови для керування автомобілем, у документі зазначаються відповідні медичні коди обмежень.

Зокрема, це може стосуватися необхідності користуватися:

окулярами або контактними лінзами;

слуховим апаратом;

протезами;

іншими засобами, необхідними для безпечного керування транспортним засобом.

Такі обмеження зазначаються навпроти відповідної категорії транспортних засобів.

Скільки діє медична довідка

Фіксованого однакового строку дії для всіх медичних довідок немає. Підсумковий строк чинності визначає медична комісія індивідуально.

Важливо, щоб довідка була чинною на момент проходження відповідної процедури.

Коли довідка обов’язкова

Медичний документ необхідно подати:

під час першого отримання посвідчення водія;

для складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС;

для складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Якщо строк дії довідки закінчився під час навчання або між іспитами, водієві потрібно повторно пройти медичний огляд та надати до сервісного центру МВС новий документ.

Коли довідка не потрібна

На період дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою для обміну або відновлення посвідчення водія.

Це стосується, зокрема, випадків:

втрати посвідчення;

викрадення;

пошкодження;

закінчення строку його дії;

зміни персональних даних.

Таким чином, під час “воєнного стану” для обміну чи відновлення посвідчення водія медичний документ не вимагається, однак під час першого отримання прав та складання іспитів чинна медична довідка залишається необхідною.