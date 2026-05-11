Какие подержанные авто импортировали в апреле: статистика

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 19,6 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Бензиновые авто вернули лидерство

Наибольшую долю среди импортируемых подержанных авто в апреле заняли бензиновые модели - 57% рынка.

Для сравнения, в апреле 2025 года их доля составляла 47%.

Структура рынка выглядит так:

бензиновые авто - 57%;

дизельные - 20%;

электромобили - 12%;

гибриды - 8%;

автомобили с ГБО - 3%.

При этом доля электромобилей существенно сократилась - с 23% в прошлом году до 12% в этом году.

Средний возраст импортируемых авто - почти 10 лет

По данным рынка, средний возраст автомобилей, которые в апреле получили украинскую регистрацию, составил 9,6 года.

Это свидетельствует о стабильном спросе украинцев на доступные автомобили среднего возраста, преимущественно с европейского и американского рынков.

Volkswagen Golf остается самым популярным

Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf - в апреле украинцы зарегистрировали 904 таких автомобиля.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

Volkswagen Tiguan - 815 авто;

Audi Q5 - 688;

Nissan Rogue - 663;

Skoda Octavia - 626;

Renault Megane - 613;

Volkswagen Passat - 423;

Ford Escape - 423;

Mazda CX-5 - 398;

Audi A4 - 393;

Nissan Qashqai - 385.

Бензин и кроссоверы продолжают доминировать

В рейтинге самых популярных моделей преобладают именно кроссоверы и SUV.

Это подтверждает общую тенденцию украинского рынка - покупатели все чаще отказываются от классических седанов и хэтчбеков в пользу более практичных автомобилей с повышенным клиренсом.

Самыми популярными остаются бензиновые версии, хотя их доля постепенно уменьшается.