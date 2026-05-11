Какие подержанные авто импортировали в апреле: статистика

Украинцы стали меньше покупать подержанные авто из-за рубежа. Самыми популярными остаются кроссоверы, а среди типов двигателей лидируют бензиновые.
В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 19,6 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Бензиновые авто вернули лидерство

Наибольшую долю среди импортируемых подержанных авто в апреле заняли бензиновые модели - 57% рынка.

Для сравнения, в апреле 2025 года их доля составляла 47%.

Структура рынка выглядит так:

  • бензиновые авто - 57%;
  • дизельные - 20%;
  • электромобили - 12%;
  • гибриды - 8%;
  • автомобили с ГБО - 3%.

При этом доля электромобилей существенно сократилась - с 23% в прошлом году до 12% в этом году.

Средний возраст импортируемых авто - почти 10 лет

По данным рынка, средний возраст автомобилей, которые в апреле получили украинскую регистрацию, составил 9,6 года.

Это свидетельствует о стабильном спросе украинцев на доступные автомобили среднего возраста, преимущественно с европейского и американского рынков.

Volkswagen Golf остается самым популярным

Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf - в апреле украинцы зарегистрировали 904 таких автомобиля.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

  • Volkswagen Tiguan - 815 авто;
  • Audi Q5 - 688;
  • Nissan Rogue - 663;
  • Skoda Octavia - 626;
  • Renault Megane - 613;
  • Volkswagen Passat - 423;
  • Ford Escape - 423;
  • Mazda CX-5 - 398;
  • Audi A4 - 393;
  • Nissan Qashqai - 385.

Бензин и кроссоверы продолжают доминировать

В рейтинге самых популярных моделей преобладают именно кроссоверы и SUV.

Это подтверждает общую тенденцию украинского рынка - покупатели все чаще отказываются от классических седанов и хэтчбеков в пользу более практичных автомобилей с повышенным клиренсом.

Самыми популярными остаются бензиновые версии, хотя их доля постепенно уменьшается.

