Какие подержанные авто импортировали в апреле: статистика

Фольксваген Гольф
В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 19,6 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.
Бензиновые авто вернули лидерство
Наибольшую долю среди импортируемых подержанных авто в апреле заняли бензиновые модели - 57% рынка.
Для сравнения, в апреле 2025 года их доля составляла 47%.
Структура рынка выглядит так:
- бензиновые авто - 57%;
- дизельные - 20%;
- электромобили - 12%;
- гибриды - 8%;
- автомобили с ГБО - 3%.
При этом доля электромобилей существенно сократилась - с 23% в прошлом году до 12% в этом году.
Средний возраст импортируемых авто - почти 10 лет
По данным рынка, средний возраст автомобилей, которые в апреле получили украинскую регистрацию, составил 9,6 года.
Это свидетельствует о стабильном спросе украинцев на доступные автомобили среднего возраста, преимущественно с европейского и американского рынков.
Volkswagen Golf остается самым популярным
Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf - в апреле украинцы зарегистрировали 904 таких автомобиля.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Volkswagen Tiguan - 815 авто;
- Audi Q5 - 688;
- Nissan Rogue - 663;
- Skoda Octavia - 626;
- Renault Megane - 613;
- Volkswagen Passat - 423;
- Ford Escape - 423;
- Mazda CX-5 - 398;
- Audi A4 - 393;
- Nissan Qashqai - 385.
Бензин и кроссоверы продолжают доминировать
В рейтинге самых популярных моделей преобладают именно кроссоверы и SUV.
Это подтверждает общую тенденцию украинского рынка - покупатели все чаще отказываются от классических седанов и хэтчбеков в пользу более практичных автомобилей с повышенным клиренсом.
Самыми популярными остаются бензиновые версии, хотя их доля постепенно уменьшается.