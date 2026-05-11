Які вживані авто імпортували у квітні: статистика

Volkswagen Golf
У квітні 2026 року український автопарк поповнили 19,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
Бензинові авто повернули лідерство
Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто у квітні зайняли бензинові моделі — 57% ринку.
Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%.
Структура ринку виглядає так:
- бензинові авто — 57%;
- дизельні — 20%;
- електромобілі — 12%;
- гібриди — 8%;
- автомобілі з ГБО — 3%.
При цьому частка електромобілів суттєво скоротилася — із 23% торік до 12% цього року.
Середній вік імпортованих авто — майже 10 років
За даними ринку, середній вік автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.
Це свідчить про стабільний попит українців на доступні автомобілі середнього віку, переважно з європейського та американського ринків.
Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим
Лідером серед імпортованих уживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf — у квітні українці зареєстрували 904 таких автомобілі.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Volkswagen Tiguan — 815 авто;
- Audi Q5 — 688;
- Nissan Rogue — 663;
- Skoda Octavia — 626;
- Renault Megane — 613;
- Volkswagen Passat — 423;
- Ford Escape — 423;
- Mazda CX-5 — 398;
- Audi A4 — 393;
- Nissan Qashqai — 385.
Бензин та кросовери продовжують домінувати
У рейтингу найпопулярніших моделей переважають саме кросовери та SUV.
Це підтверджує загальну тенденцію українського ринку — покупці дедалі частіше відмовляються від класичних седанів і хетчбеків на користь практичніших автомобілів із підвищеним кліренсом.
Найпопулярнішими лишаються бензинові версії, хоча їх частка поступово зменшується.