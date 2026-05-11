Укр
Ру

Які вживані авто імпортували у квітні: статистика

Українці стали менше купувати вживані авто з-за кордону. Найпопулярнішими лишаються кросовери, а серед типів двигунів лідирують бензинові.
Які авто імпортували у квітні: статистика

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo11 травня, 14:20
logo0
logo0 хв

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 19,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Вживані електромобілі у США подешевшали, але не всі

Бензинові авто повернули лідерство

Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто у квітні зайняли бензинові моделі — 57% ринку.

Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%.

Структура ринку виглядає так:

  • бензинові авто — 57%;
  • дизельні — 20%;
  • електромобілі — 12%;
  • гібриди — 8%;
  • автомобілі з ГБО — 3%.

При цьому частка електромобілів суттєво скоротилася — із 23% торік до 12% цього року.

Середній вік імпортованих авто — майже 10 років

За даними ринку, середній вік автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.

Це свідчить про стабільний попит українців на доступні автомобілі середнього віку, переважно з європейського та американського ринків.

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим

Лідером серед імпортованих уживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf — у квітні українці зареєстрували 904 таких автомобілі.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  • Volkswagen Tiguan — 815 авто;
  • Audi Q5 — 688;
  • Nissan Rogue — 663;
  • Skoda Octavia — 626;
  • Renault Megane — 613;
  • Volkswagen Passat — 423;
  • Ford Escape — 423;
  • Mazda CX-5 — 398;
  • Audi A4 — 393;
  • Nissan Qashqai — 385.

Бензин та кросовери продовжують домінувати

У рейтингу найпопулярніших моделей переважають саме кросовери та SUV.

Це підтверджує загальну тенденцію українського ринку — покупці дедалі частіше відмовляються від класичних седанів і хетчбеків на користь практичніших автомобілів із підвищеним кліренсом.

Найпопулярнішими лишаються бензинові версії, хоча їх частка поступово зменшується.

#Новини #Реєстрація авто #Автоновинка