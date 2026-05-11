Які вживані авто імпортували у квітні: статистика

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 19,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Бензинові авто повернули лідерство

Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто у квітні зайняли бензинові моделі — 57% ринку.

Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%.

Структура ринку виглядає так:

бензинові авто — 57%;

дизельні — 20%;

електромобілі — 12%;

гібриди — 8%;

автомобілі з ГБО — 3%.

При цьому частка електромобілів суттєво скоротилася — із 23% торік до 12% цього року.

Середній вік імпортованих авто — майже 10 років

За даними ринку, середній вік автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.

Це свідчить про стабільний попит українців на доступні автомобілі середнього віку, переважно з європейського та американського ринків.

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим

Лідером серед імпортованих уживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf — у квітні українці зареєстрували 904 таких автомобілі.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

Volkswagen Tiguan — 815 авто;

Audi Q5 — 688;

Nissan Rogue — 663;

Skoda Octavia — 626;

Renault Megane — 613;

Volkswagen Passat — 423;

Ford Escape — 423;

Mazda CX-5 — 398;

Audi A4 — 393;

Nissan Qashqai — 385.

Бензин та кросовери продовжують домінувати

У рейтингу найпопулярніших моделей переважають саме кросовери та SUV.

Це підтверджує загальну тенденцію українського ринку — покупці дедалі частіше відмовляються від класичних седанів і хетчбеків на користь практичніших автомобілів із підвищеним кліренсом.

Найпопулярнішими лишаються бензинові версії, хоча їх частка поступово зменшується.