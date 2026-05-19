Какие подержанные авто везут из США

В апреле украинский автопарк пополнили 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Как сообщает Укравтопром, это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Zeekr близок к выходу на рынок США

Наибольшую долю среди импортируемых "американцев" традиционно составили бензиновые автомобили - 55% от всех регистраций. Электромобили заняли 24% рынка, гибриды - 13%, дизельные авто - 5%, а машины с ГБО - 3%.

Средний возраст автомобилей из США, которые украинцы покупали в апреле, составил 6,5 года.

ТОП-5 подержанных авто из США в Украине

Ford Escape - 423 авто Tesla Model Y - 279 авто Tesla Model 3 - 263 авто Nissan Rogue - 257 авто BMW X5 - 256 авто

Кроссоверы остаются главным выбором

Статистика в очередной раз подтверждает главный тренд украинского рынка - покупатели отдают предпочтение практичным кроссоверам. Ford Escape, Nissan Rogue и BMW X5 сочетают просторный салон, высокий клиренс и относительно доступные цены после американских аукционов.

Особенно популярными остаются модели после страховых аукционов США, ведь даже с учетом ремонта они часто обходятся дешевле аналогичных автомобилей на европейском рынке.

Tesla продолжает усиливать позиции

Сразу две модели Tesla вошли в тройку лидеров - Model Y и Model 3. Это свидетельствует о стабильном росте интереса украинцев к электромобилям, несмотря на сложную ситуацию с энергосистемой и логистикой.

Основными преимуществами Tesla остаются высокая динамика, современные технологии и более низкая стоимость эксплуатации по сравнению с бензиновыми авто. Кроме того, американский рынок остается главным источником доступных электрокаров для Украины.

Рынок постепенно меняет структуру

Хотя бензиновые авто все еще доминируют, доля электромобилей и гибридов уже превышает треть всего импорта из США. Это демонстрирует постепенную трансформацию украинского авторынка и изменение приоритетов покупателей.

На фоне высоких цен на топливо, развития зарядной инфраструктуры электрифицированный транспорт продолжает укреплять свои позиции даже в сегменте подержанных автомобилей. Не пугает украинцев и быстрое обесценивание электромобилей со временем.