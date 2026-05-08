Zeekr близок к выходу на рынок США

Холдинг Zhejiang Geely Holding Group владеет контрольным пакетом акций (около 80%) шведской компании Volvo, а также контролирует Polestar и Lotus. Кроме этого, китайский гигант имеет доли в Mercedes-Benz и Aston Martin. Такая разветвленная сеть собственности дает компании доступ к критически важной инфраструктуре, отмечает Auto24.

Ключевым активом является завод Volvo в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Сейчас это предприятие загружено менее чем на 20% от своей общей мощности в 150 000 автомобилей в год, пишет Carscoops. Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон ранее не исключал возможности использования этой площадки для локального производства китайских моделей в будущем. Собственная производственная база внутри США позволила бы обойти высокие пошлины на импорт.

Zeekr как главный претендент на успех

Отраслевые аналитики считают, что наиболее вероятной точкой входа для Geely станет премиальный бренд Zeekr. Компания уже начала тестировать беспилотные автомобили Zeekr Ojai в качестве такси Waymo.

Бренд Zeekr позиционирует себя в люксовом сегменте и уже активно продает свои электромобили, кроссоверы и минивэны в Европе, Австралии и Азии. Эта модельная линейка, по мнению экспертов, может найти хороший отклик у американских потребителей, которые ценят технологичность и высокое качество исполнения, которую уже признали даже конкуренты из Детройта.

Политический контекст и дилерская сеть

Несмотря на жесткую риторику по ограничению импорта из Китая, существуют сценарии, при которых экспансия станет возможной. В частности, Дональд Трамп ранее заявлял, что поддержит открытие китайских заводов в США при условии использования американской рабочей силы. Дополнительным преимуществом для Geely является наличие широкой сети дилерских и сервисных центров Volvo и Polestar по всей стране.

Эта готовая логистическая и клиентская база может стать идеальным трамплином для запуска новых китайских брендов без необходимости строить сеть с нуля. Таким образом, пока мир ждет “официальное” вторжение китайских авто, Geely уже фактически присутствует на рынке, готовя масштабное наступление.