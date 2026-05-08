Zeekr близький до виходу на ринок США

Холдинг Zhejiang Geely Holding Group володіє контрольним пакетом акцій (близько 80%) шведської компанії Volvo, а також контролює Polestar та Lotus. Окрім цього, китайський гігант має частки в Mercedes-Benz та Aston Martin. Така розгалужена мережа власності дає компанії доступ до критично важливої інфраструктури, зазначає Auto24.

Ключовим активом є завод Volvo у Чарльстоні, штат Південна Кароліна. Наразі це підприємство завантажене менш ніж на 20% від своєї загальної потужності у 150 000 автомобілів на рік, пише Carscoops. Генеральний директор Volvo Хакан Самуельссон раніше не виключав можливості використання цього майданчика для локального виробництва китайських моделей у майбутньому. Власна виробнича база всередині США дозволила б обійти високі мита на імпорт.

Zeekr як головний претендент на успіх

Галузеві аналітики вважають, що найбільш імовірною точкою входу для Geely стане преміальний бренд Zeekr. Компанія вже почала тестувати безпілотні автомобілі Zeekr Ojai як таксі Waymo.

Бренд Zeekr позиціонує себе в люксовому сегменті та вже активно продає свої електромобілі, кросовери та мінівени в Європі, Австралії та Азії. Ця модельна лінійка, на думку експертів, може знайти хороший відгук у американських споживачів, які цінують технологічність та високу якість виконання, яку вже визнали навіть конкуренти з Детройта.

Політичний контекст та дилерська мережа

Попри жорстку риторику щодо обмеження імпорту з Китаю, існують сценарії, за яких експансія стане можливою. Зокрема, Дональд Трамп раніше заявляв, що підтримає відкриття китайських заводів у США за умови використання американської робочої сили. Додатковою перевагою для Geely є наявність широкої мережі дилерських та сервісних центрів Volvo та Polestar по всій країні.

Ця готова логістична та клієнтська база може стати ідеальним трампліном для запуску нових китайських брендів без необхідності будувати мережу з нуля. Таким чином, поки світ чекає на “офіційне” вторгнення китайських авто, Geely вже фактично присутня на ринку, готуючи масштабний наступ.