Реструктуризація Nissan у Європі: завод у Сандерленді може прийняти китайських автовиробників

Згідно з даними Financial Times, Nissan планує скоротити свою робочу силу в Європі приблизно на 10%. Це означає, що близько 900 співробітників можуть втратити робочі місця.

Процес реструктуризації охопить кілька напрямків: суттєве скорочення складу запчастин у Барселоні, реорганізація дистриб'юторських операцій на ринках скандинавських країн й звільнення серед офісного персоналу у Великій Британії. Представники компанії наголошують, що такі заходи є необхідними для захисту майбутнього бренду в Європі та забезпечення прибуткової конкуренції в довгостроковій перспективі.

Консолідація виробництва в Сандерленді

Найбільш помітні зміни відбудуться на заводі в Сандерленді. Наразі підприємство завантажене лише на 50%, через що керівництво прийняло рішення консолідувати виробництво на одній лінії. Майбутнє другої лінії залишається предметом дискусій, проте Nissan офіційно розглядає можливість співпраці з третіми сторонами для максимального використання потужностей заводу.

Автозавод Nissan в Сандерленді

За попередніми даними, компанія веде переговори з китайськими автовиробниками, зокрема з Chery, щодо оренди або спільного використання звільненої виробничої лінії. Це дозволить японській фірмі зменшити витрати на утримання об'єкта, а китайським брендам – отримати виробничу базу всередині Європи.

Тиск з боку китайських конкурентів

Статистика продажів підтверджує складне становище Nissan на британському ринку. За перші чотири місяці 2026 року компанія реалізувала лише 28 389 автомобілів, що на 13,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Японський гігант стрімко втрачає позиції, ледве випереджаючи нових гравців з Китаю.

Наприклад, бренд BYD за той самий період продав 26 396 машин, а Jaecoo – 22 789 одиниць. Таке стрімке зростання конкурентів змушує Nissan шукати радикальні шляхи для оптимізації бізнесу та адаптації до нових реалій ринку.

Криза Nissan – з чого все почалось?

Глибока дистабілізація Nissan триває вже давно, але особливо загострилась після провального об’єднання з Honda. Компанії планували створити альянс для спільної розробки програмного забезпечення та електромобілів, однак злиття було скасоване через незгоди у питаннях обміну технологіями та операційної діяльності. Невдача у переговорах та погіршення фінансового становища призвели до відставки вищого керівництва на чолі з Макото Учідою.

У спробі уникнути банкрутства новий очільник Іван Еспіноза оголосив радикальний план порятунку, що передбачає зменшення світових потужностей компанії на 20%, оскільки більшість підприємств працювали у збиток. Нинішні скорочення в Європі та консервація ліній у Сандерленді є прямим наслідком цієї глобальної реструктуризації, спрямованої на банальне виживання бренду.