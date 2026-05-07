Укр
Ру

Реструктуризація Nissan у Європі: завод у Сандерленді може прийняти китайських автовиробників

Компанія Nissan продовжує реалізацію глобальної стратегії зі скорочення витрат, яка тепер суттєво торкнеться європейського підрозділу компанії. Намагаючись відновити фінансову стабільність та позбутися надлишкових потужностей, бренд готується до масштабних звільнень та реорганізації своїх ключових об'єктів.
Nissan скорочує 900 працівників у Європі та готує завод для китайських брендів

ФОТО: Financial Times|

Один з конвеєрів Nissan в Європі вироблятиме китайські авто

Данило Северенчук
logo7 травня, 11:40
logo0
logo0 хв

Згідно з даними Financial Times, Nissan планує скоротити свою робочу силу в Європі приблизно на 10%. Це означає, що близько 900 співробітників можуть втратити робочі місця.

Читайте також: Легендарне ім'я повертається: Nissan Primera стане великим електричним седаном

Процес реструктуризації охопить кілька напрямків: суттєве скорочення складу запчастин у Барселоні, реорганізація дистриб'юторських операцій на ринках скандинавських країн й звільнення серед офісного персоналу у Великій Британії. Представники компанії наголошують, що такі заходи є необхідними для захисту майбутнього бренду в Європі та забезпечення прибуткової конкуренції в довгостроковій перспективі.

Консолідація виробництва в Сандерленді

Найбільш помітні зміни відбудуться на заводі в Сандерленді. Наразі підприємство завантажене лише на 50%, через що керівництво прийняло рішення консолідувати виробництво на одній лінії. Майбутнє другої лінії залишається предметом дискусій, проте Nissan офіційно розглядає можливість співпраці з третіми сторонами для максимального використання потужностей заводу.

Автозавод Nissan в Сандерленді

За попередніми даними, компанія веде переговори з китайськими автовиробниками, зокрема з Chery, щодо оренди або спільного використання звільненої виробничої лінії. Це дозволить японській фірмі зменшити витрати на утримання об'єкта, а китайським брендам – отримати виробничу базу всередині Європи.

Тиск з боку китайських конкурентів

Статистика продажів підтверджує складне становище Nissan на британському ринку. За перші чотири місяці 2026 року компанія реалізувала лише 28 389 автомобілів, що на 13,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Японський гігант стрімко втрачає позиції, ледве випереджаючи нових гравців з Китаю.

Нагадаємо: BYD став найбільшим брендом електромобілів у Великій Британії

Наприклад, бренд BYD за той самий період продав 26 396 машин, а Jaecoo – 22 789 одиниць. Таке стрімке зростання конкурентів змушує Nissan шукати радикальні шляхи для оптимізації бізнесу та адаптації до нових реалій ринку.

Криза Nissan – з чого все почалось?

Глибока дистабілізація Nissan триває вже давно, але особливо загострилась після провального об’єднання з Honda. Компанії планували створити альянс для спільної розробки програмного забезпечення та електромобілів, однак злиття було скасоване через незгоди у питаннях обміну технологіями та операційної діяльності. Невдача у переговорах та погіршення фінансового становища призвели до відставки вищого керівництва на чолі з Макото Учідою.

У спробі уникнути банкрутства новий очільник Іван Еспіноза оголосив радикальний план порятунку, що передбачає зменшення світових потужностей компанії на 20%, оскільки більшість підприємств працювали у збиток. Нинішні скорочення в Європі та консервація ліній у Сандерленді є прямим наслідком цієї глобальної реструктуризації, спрямованої на банальне виживання бренду.

#Китай #Новини #Автоновинка #Nissan #Фото #Chery #Автобізнес #Виробництво автомобілів #Велика Британія